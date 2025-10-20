– Foto: Detlef Paulssen

Eicherscheid entzaubert Kohlscheid – Mariadorf mit Befreiungsschlag Der 8. Spieltag in der Bezirksliga 4 bringt Bewegung im Titelkampf und Keller. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Germania Eicherscheid stoppt den bis dato makellosen Spitzenreiter Kohlscheider BC eindrucksvoll, während sich im Tabellenkeller Mariadorf, Oidtweiler und Stolberg wichtige Punkte sichern.

Spitzenreiter fällt im eigenen Stadion Mit einer dominanten Vorstellung hat Germania Eicherscheid (2./19 Punkte) Tabellenführer Kohlscheider BC (1./21 Punkte) deutlich mit 4:1 geschlagen. Tim Wilden traf doppelt (1., 15. Minute), ehe Louis Voßen und Pascal Strauch nachlegten. Kohlscheid kam erst kurz vor Schluss durch Niklas Imelli zum Ehrentreffer. Für den Titelaspiranten war es die erste Saisonniederlage. Eicherscheid bleibt nach sieben Spielen ungeschlagen und rückt bis auf zwei Punkte an die Spitze heran.

Kohlscheider BC – Germania Eicherscheid 1:4

Kohlscheider BC: Niklas Schümmer (77. Finn Preuth), Marvin Schmitz (46. Nathan Cicinho Nzuzi), Gian-Luca Poth, Jan-Niklas Poth, Nathan Cicinho Nzuzi, Daniel Simon Ott (77. Tim Nießen), Felix Schäfer (77. Niklas Imelli), Niklas Imelli, Jacob Nkrumah-Sarfo, Lucas Götte (73. Pascal Beeck)

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Lars Schumacher, Louis Breuer (76. Nils Henn), Luis Simon, Manuel Klöppel, Yassin Krings, Pascal Strauch (79. Lennart Breuer), Patrick Wirtz, Louis Voßen (79. Maik Stollenwerk), Tim Wilden (79. Nico Wilden), Luca Jansen (76. Andreas Nießen)

Tore: 0:1 Tim Wilden (1.), 0:2 Tim Wilden (15.), 0:3 Louis Voßen (65.), 0:4 Pascal Strauch (66.), 1:4 Niklas Imelli (88.)

Punkteteilung im Verfolgerduell Das Duell zwischen dem Dritten Hilfarth (15 Punkte) und dem Vierten Bergrath (14 Punkte) endete leistungsgerecht 1:1. Nach der Gästeführung durch Jürgen Finken (53.) glich Pascal Schostock für die Gastgeber aus (74.). Beide Teams boten eine intensive, taktisch geprägte Partie. Im engen Tabellenfeld verteidigen beide ihre Positionen in der Spitzengruppe.

Germania Hilfarth – Falke Bergrath 1:1

Germania Hilfarth: Thorben Anton Achten, Sascha Tobor, Kevin Bungudi, Dominik da Silva, Nils Jankowski, Florent Sadiku, Armand Drevina, Vladimir Hartmann (80. Pascal Dömges), Pascal Schostock, Shpend Hasani, Niklas Demming (85. Dominik Heinen)

Falke Bergrath: Nino Angelo Rödder, Philipp-Aaron Nießen, Tanner Wilden (58. Luis Mankartz), Marcel Mohr (65. Mirssad Bah-Traore), Resit Yilmaz, Ihsan Bal (46. Emirhan Akcan), Marvin Meurer, Melih Yilmaz, Cemal Polat (78. Ferhat Özsan), Sascha Schoenen, Jürgen Finken

Tore: 0:1 Jürgen Finken (53.), 1:1 Pascal Schostock (74.) Kuckum dreht spektakuläres Spiel Aufsteiger Niersquelle Kuckum (9 Punkte) feierte gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven (10 Punkte) einen verdienten 3:2-Heimerfolg. Nach früher Führung der Gäste durch Kaya Wronna (2.) traf Patrick Knorn doppelt (45., 63.) und drehte das Spiel. Benedict Krüger erhöhte zwischenzeitlich auf 3:1, ehe erneut Wronna für Spannung sorgte (72.). Kuckum zeigte Moral und schob sich damit ins sichere Tabellenmittelfeld.