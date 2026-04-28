Eicherscheid enteilt – Verfolger liefern, Keller bleibt eng

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 bestätigt die Kräfteverhältnisse: Eicherscheid marschiert, dahinter bleibt es umkämpft, während im Tabellenkeller jeder Punkt zählt.
Kohlscheid dreht wildes Spiel in Kuckum
Der Tabellenzweite Kohlscheider BC setzte sich beim Schlusslicht Niersquelle Kuckum nach frühem Rückstand mit 5:3 durch. Kuckum (15.) führte zwischenzeitlich mit 3:1, ehe Kohlscheid seine offensive Qualität ausspielte. Mit vier Treffern nach der Pause sicherten die Gäste die Partie. Für Kohlscheid bleibt der Abstand zur Spitze konstant, während Kuckum weiter deutlich abgeschlagen ist.
Niersquelle Kuckum – Kohlscheider BC 3:5
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Robin Dahmen, Jan Bolz, Amon Winzen, Luca Faenger, Jan Ockun, Fabio Esposito (82. Maurice Münten), Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern, Oliver Schilaski
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Aron Roefe, Niklas Schümmer, Finn Preuth, Jan-Niklas Poth, Daniel Simon Ott, Fabio Schulz (60. Jacob Nkrumah-Sarfo), Tim Nießen, Lucas Götte (70. Fabian Daun), Jeremy Labas (84. Marvin Schmitz), Jorge Ramos
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fabio Esposito (7.), 1:1 Jorge Ramos (9.), 2:1 Benedict Krüger (29.), 3:1 Robin Dahmen (32.), 3:2 Jeremy Labas (44.), 3:3 Jeremy Labas (49.), 3:4 Daniel Simon Ott (73.), 3:5 Jacob Nkrumah-Sarfo (79.)
Eicherscheid dominiert auch in Bergrath
Spitzenreiter Germania Eicherscheid ließ beim 6:1 bei Falke Bergrath (6.) keine Zweifel an seiner Vormachtstellung. Bereits nach zehn Minuten führten die Gäste komfortabel und kontrollierten die Partie durchgehend. Bergrath gelang nur kurzzeitig der Anschluss, ehe Eicherscheid im zweiten Durchgang davonzog. Mit nun 55 Punkten baut der Tabellenführer seine Position weiter aus. Die Gastgeber bleiben im gesicherten.
Falke Bergrath – Germania Eicherscheid 1:6
Falke Bergrath: Nino Angelo Rödder, Tanner Wilden, Marcel Mohr (35. Mirssad Bah-Traore), Resit Yilmaz, Emirhan Akcan, Melih Yilmaz (87. Malik Avci), Lorik Islami, Luis Mankartz (68. Cemal Polat), Jaden Sydney Malu (78. Dean Geserick), Ferhat Özsan, Jürgen Finken
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer, Manuel Klöppel, Nils Henn (78. Janis Weishaupt), Lennart Breuer, Yassin Krings, Patrick Wirtz (73. Peter Heitzer), Louis Voßen (71. Marcel Ferdinand Grugel), Noah Curkovic (69. Julian Drehsen), Tim Wilden, Luca Jansen (69. Lukas Sauer)
Zuschauer: 68
Tore: 0:1 Tim Wilden (6.), 0:2 Tim Wilden (10.), 1:2 Luis Mankartz (13.), 1:3 Yassin Krings (63.), 1:4 Luca Jansen (71.), 1:5 Lukas Sauer (86.), 1:6 Tim Wilden (90.+1 Foulelfmeter)
Würselen verschafft sich Luft im Keller
Der VfR Würselen (14.) gewann gegen Rhenania Richterich (9.) mit 2:1 und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte ein Doppelschlag die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Richterich verpasste es, nach dem Ausgleich nachzulegen. Würselen vergrößert damit den Abstand auf die Abstiegsränge. Für Richterich bleibt es bei einer Platzierung im Tabellenmittelfeld.
VfR Würselen – Rhenania Richterich 2:1
VfR Würselen: Tobias Schleip, Massimo Damköhler, Abdulkader Ramadan, Kazeem Babatunde (95. Timuçin Arda Togan), Metehan Tuncer (46. Luca Groment), Elmehdi Majbour, Eugene Nana Amoh-Nkansah (78. Alexander Yevtushenko), Koray Demirciler (57. Birkan Taskolu), Luca Schartmann (88. Thomas Thometzki), Nick Gerhards, Luan Mareta
Rhenania Richterich: Norman Flecken, Luca Carduck-Eick, Dustin Bücken, Serhan Yilmaz (8. Hendrik Kedanna), Menael Djimbi, Till Freiburg, Marvin Kresimon (71. Timo Scheeren), Timo Peters, Robin Frömmer, Konrad Steigelmann, Jonas Wellershoff (81. Philip Senden)
Zuschauer: 72
Tore: 1:0 Koray Demirciler (38.), 1:1 Jonas Wellershoff (61.), 2:1 Elmehdi Majbour (70.)
Weitere Ergebnisse des Spieltags: