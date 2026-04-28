Eicherscheid enteilt – Verfolger liefern, Keller bleibt eng Spitzenreiter baut Vorsprung aus, Verfolger behaupten sich – Abstiegskampf spitzt sich zu. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 bestätigt die Kräfteverhältnisse: Eicherscheid marschiert, dahinter bleibt es umkämpft, während im Tabellenkeller jeder Punkt zählt.

Kohlscheid dreht wildes Spiel in Kuckum Der Tabellenzweite Kohlscheider BC setzte sich beim Schlusslicht Niersquelle Kuckum nach frühem Rückstand mit 5:3 durch. Kuckum (15.) führte zwischenzeitlich mit 3:1, ehe Kohlscheid seine offensive Qualität ausspielte. Mit vier Treffern nach der Pause sicherten die Gäste die Partie. Für Kohlscheid bleibt der Abstand zur Spitze konstant, während Kuckum weiter deutlich abgeschlagen ist.

Niersquelle Kuckum – Kohlscheider BC 3:5

Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Robin Dahmen, Jan Bolz, Amon Winzen, Luca Faenger, Jan Ockun, Fabio Esposito (82. Maurice Münten), Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern, Oliver Schilaski

Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Aron Roefe, Niklas Schümmer, Finn Preuth, Jan-Niklas Poth, Daniel Simon Ott, Fabio Schulz (60. Jacob Nkrumah-Sarfo), Tim Nießen, Lucas Götte (70. Fabian Daun), Jeremy Labas (84. Marvin Schmitz), Jorge Ramos

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabio Esposito (7.), 1:1 Jorge Ramos (9.), 2:1 Benedict Krüger (29.), 3:1 Robin Dahmen (32.), 3:2 Jeremy Labas (44.), 3:3 Jeremy Labas (49.), 3:4 Daniel Simon Ott (73.), 3:5 Jacob Nkrumah-Sarfo (79.)



Eicherscheid dominiert auch in Bergrath Spitzenreiter Germania Eicherscheid ließ beim 6:1 bei Falke Bergrath (6.) keine Zweifel an seiner Vormachtstellung. Bereits nach zehn Minuten führten die Gäste komfortabel und kontrollierten die Partie durchgehend. Bergrath gelang nur kurzzeitig der Anschluss, ehe Eicherscheid im zweiten Durchgang davonzog. Mit nun 55 Punkten baut der Tabellenführer seine Position weiter aus. Die Gastgeber bleiben im gesicherten.