Eicherscheid enteilt der Konkurrenz – Kohlscheid patzt in Haaren

Hilfarth bleibt stabil, Mariadorf siegt spektakulär, Bergrath kämpft sich zum Arbeitssieg
Kuckum chancenlos – Eicherscheid marschiert weiter
Germania Eicherscheid bleibt das Maß aller Dinge in der Bezirksliga. Beim 6:1-Erfolg in Kuckum zeigte der Tabellenführer seine ganze Offensivstärke, auch wenn die Partie zu Beginn kein Selbstläufer war. Trainer Sandro Bergs resümierte treffend: „In Summe eine gute Leistung. Kuckum hat uns das Leben in der ersten Halbzeit – teilweise auch selbstverschuldet – schwer gemacht. Im Endeffekt darf man bei einem 6:1-Auswärtssieg und der Tabellenführung nicht meckern.“
Nach frühem Rückstand drehte Eicherscheid die Partie durch Doppelpacks von Luca Jansen und Patrick Wirtz, zudem trafen Tim Wilden und Louis Voßen. Mit 25 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 42:14 steht Eicherscheid nun an der Tabellenspitze. Aufsteiger Kuckum bleibt nach der deutlichen Niederlage am Tabellenende stecken.
Niersquelle Kuckum – Germania Eicherscheid 1:6
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Justin Jan Helwig, Robin Dahmen, Amon Winzen, Luca Faenger (67. Artur Matern), Simon Schopen (77. Oliver Schilaski), Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn, Rico Bischof
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer (70. Lennart Breuer), Luis Simon (80. Janis Weishaupt), Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn, Yassin Krings (70. Nico Wilden), Andreas Nießen (57. Louis Voßen), Patrick Wirtz, Tim Wilden (70. Maik Stollenwerk), Luca Jansen
Tore: 1:0 Simon Schopen (6.), 1:1 Luca Jansen (12.), 1:2 Tim Wilden (27.), 1:3 Luca Jansen (47.), 1:4 Patrick Wirtz (65.), 1:5 Louis Voßen (76.), 1:6 Patrick Wirtz (79.)
Bergrath kämpft – Popovas Team überzeugt im Mentalitätsspiel
Falke Bergrath erarbeitete sich in einem intensiven Spiel gegen den SC Erkelenz einen verdienten 1:0-Heimsieg. Melih Yilmaz erzielte bereits in der achten Minute das Tor des Tages nach einem sehenswerten Angriff. „Noch vor der Pause hatten wir drei große Chancen, um das 2:0 nachzulegen, ließen diese aber ungenutzt. In der zweiten Halbzeit wurde es ein hart umkämpftes Spiel – Erkelenz hat uns alles abverlangt. Die Mannschaft hat kämpferisch voll überzeugt und den Sieg mit großem Einsatz über die Zeit gebracht. Ich bin stolz auf die geschlossene Teamleistung und den verdienten Heimsieg“, sagte Trainer Faton Popova nach der Partie.
Der Sieg war umso bemerkenswerter, da Bergrath nach der Gelb-Roten Karte gegen Luis Mankartz (75.) in Unterzahl agierte. Mit 17 Punkten festigt der Aufsteiger Tabellenplatz vier, während Erkelenz (12 Punkte) weiter im Mittelfeld bleibt.
Falke Bergrath – SC Erkelenz 1:0
Falke Bergrath: Jonas Neuerburg, Mirssad Bah-Traore, Marcel Mohr, Marvin Meurer, Emirhan Akcan, Melih Yilmaz, Luis Mankartz, Jaden Sydney Malu (73. Lorik Islami), Cemal Polat, Ferhat Özsan (57. Sascha Schoenen), Jürgen Finken
SC Erkelenz: Jacomo Patza, Qazim Baliu, Yannick-Noel Pistor, Julius-Jonathan Kretschmer, Lukas Klee, Marcel Bürgener (59. Mats Kleinen), Timon Miklas Grondowski, Robin Louis (78. Nico Kos), Leon Klerx (63. Metehan-Baris Bay), Marcel Nickels, Sinan Kapar
Tore: 1:0 Melih Yilmaz (8.)
Rot: Julius-Jonathan Kretschmer (46./SC Erkelenz/Notbremse)
Gelb-Rot: Luis Mankartz (75./Falke Bergrath/Foulspiel)
Haaren schockt den Tabellenführer – Perez Schwartz überragt
Die Überraschung des Spieltags gelang der DJK Haaren: Mit einem 3:1-Erfolg gegen den bisherigen Tabellenführer Kohlscheid feierte das Team den zweiten Saisonsieg. Pablo Cesar Perez Schwartz traf dreifach und entschied die Partie quasi im Alleingang. Kohlscheid kam nach dem Ausgleich durch Jeremy Labas zwar kurzzeitig zurück, verlor aber nach der Roten Karte gegen Niklas Schümmer (56.) den Zugriff. Haaren belohnt sich für eine leidenschaftliche Vorstellung und verlässt den vorletzten Tabellenplatz. Kohlscheid dagegen verliert die Tabellenführung – und muss Eicherscheid vorbei lassen.
DJK FV Haaren – Kohlscheider BC 3:1
DJK FV Haaren: Timo Schmitz, Alexander Foerster, Joel Specht (77. Osman Hamid), Kevin Klasen (87. David Lohmüller), Maik Haass (90. Cord Harder), Mohamed Benyamani, Dominik Rüth, Emircan Cepni, Tim Schmitz, Pablo Cesar Perez Schwartz (90. Cliff Sasu)
Kohlscheider BC: Philip Baake, Marc Milles, Niklas Schümmer, Marvin Schmitz, Sebastian Gösgens (46. Pascal Beeck) (67. Finn Preuth), Jan-Niklas Poth, Niklas Imelli (63. Nathan Cicinho Nzuzi), Tim Nießen, Jacob Nkrumah-Sarfo, Jeremy Labas, Jorge Ramos (58. Fabio Schulz)
Tore: 1:0 Pablo Cesar Perez Schwartz (6.), 1:1 Jeremy Labas (60.), 2:1 Pablo Cesar Perez Schwartz (81.), 3:1 Pablo Cesar Perez Schwartz (90.+1)
Rot: Niklas Schümmer (56./Kohlscheider BC/)
Roetgen fehlt das Glück
In einem torreichen Schlagabtausch setzte sich Mariadorf knapp mit 4:3 beim FC Roetgen durch. Die Hausherren führten zweimal, ehe ein Doppelschlag Nico Dautzenberg das Spiel auf Null setzte und Mariadorf mit zwei weiteren Toren das Spiel drehte. Roetgen verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal, doch der Ausgleich blieb verwehrt. Mariadorf festigt mit 17 Punkten Rang fünf, während Roetgen mit nur zwei Zählern am Tabellenende bleibt. Trotz couragierten Auftritts fehlte dem Schlusslicht erneut die nötige Abgeklärtheit in der Defensive.
FC Roetgen – SV Alemannia Mariadorf 3:4
FC Roetgen: Maurice Nadenau, Tobias Kohl, Henrik Gormans (48. Luca Christian Kauper), Christian Sauren (75. Marco Cosler), Claudio Nadenau, Jan Breuer, Jonas Loevenich, Arne Dreiling, Ferhat Akar (89. Samuel Schwering), Kelly Ajuya, Dieuveille Mangaya-Twadela (85. Elias Klein)
SV Alemannia Mariadorf: Üzeyir Mulcar, Maximilian Herbst, Elvis Gojak, Maurice Dautzenberg, Mert Büyükkelek, Rico Limberg (37. Sebastian Schmidt) (91. Selvin Feriz), Pascal Willems (89. Bilind Hameed), Alexander Bayer (56. Fabian Nießen), Johan Matti van Helden, Lucas Heitzer (64. Nassim Bensfia), Nico Dautzenberg
Tore: 1:0 Christian Sauren (9.), 1:1 Nico Dautzenberg (22.), 2:1 Jonas Loevenich (33.), 2:2 Nico Dautzenberg (45.+5), 2:3 Elvis Gojak (68.), 2:4 Nico Dautzenberg (70.), 3:4 Jonas Loevenich (90.+7)
Rot: Nassim Bensfia (86./SV Alemannia Mariadorf/Grobes Foulspiel)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: