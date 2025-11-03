Eicherscheid enteilt der Konkurrenz – Kohlscheid patzt in Haaren

– Foto: Andre Peters

Hilfarth bleibt stabil, Mariadorf siegt spektakulär, Bergrath kämpft sich zum Arbeitssieg

Kuckum chancenlos – Eicherscheid marschiert weiter Germania Eicherscheid bleibt das Maß aller Dinge in der Bezirksliga. Beim 6:1-Erfolg in Kuckum zeigte der Tabellenführer seine ganze Offensivstärke, auch wenn die Partie zu Beginn kein Selbstläufer war. Trainer Sandro Bergs resümierte treffend: „In Summe eine gute Leistung. Kuckum hat uns das Leben in der ersten Halbzeit – teilweise auch selbstverschuldet – schwer gemacht. Im Endeffekt darf man bei einem 6:1-Auswärtssieg und der Tabellenführung nicht meckern.“

Nach frühem Rückstand drehte Eicherscheid die Partie durch Doppelpacks von Luca Jansen und Patrick Wirtz, zudem trafen Tim Wilden und Louis Voßen. Mit 25 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 42:14 steht Eicherscheid nun an der Tabellenspitze. Aufsteiger Kuckum bleibt nach der deutlichen Niederlage am Tabellenende stecken.

Niersquelle Kuckum – Germania Eicherscheid 1:6

Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Justin Jan Helwig, Robin Dahmen, Amon Winzen, Luca Faenger (67. Artur Matern), Simon Schopen (77. Oliver Schilaski), Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn, Rico Bischof

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer (70. Lennart Breuer), Luis Simon (80. Janis Weishaupt), Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn, Yassin Krings (70. Nico Wilden), Andreas Nießen (57. Louis Voßen), Patrick Wirtz, Tim Wilden (70. Maik Stollenwerk), Luca Jansen

Tore: 1:0 Simon Schopen (6.), 1:1 Luca Jansen (12.), 1:2 Tim Wilden (27.), 1:3 Luca Jansen (47.), 1:4 Patrick Wirtz (65.), 1:5 Louis Voßen (76.), 1:6 Patrick Wirtz (79.) Bergrath kämpft – Popovas Team überzeugt im Mentalitätsspiel Falke Bergrath erarbeitete sich in einem intensiven Spiel gegen den SC Erkelenz einen verdienten 1:0-Heimsieg. Melih Yilmaz erzielte bereits in der achten Minute das Tor des Tages nach einem sehenswerten Angriff. „Noch vor der Pause hatten wir drei große Chancen, um das 2:0 nachzulegen, ließen diese aber ungenutzt. In der zweiten Halbzeit wurde es ein hart umkämpftes Spiel – Erkelenz hat uns alles abverlangt. Die Mannschaft hat kämpferisch voll überzeugt und den Sieg mit großem Einsatz über die Zeit gebracht. Ich bin stolz auf die geschlossene Teamleistung und den verdienten Heimsieg“, sagte Trainer Faton Popova nach der Partie. Der Sieg war umso bemerkenswerter, da Bergrath nach der Gelb-Roten Karte gegen Luis Mankartz (75.) in Unterzahl agierte. Mit 17 Punkten festigt der Aufsteiger Tabellenplatz vier, während Erkelenz (12 Punkte) weiter im Mittelfeld bleibt.

Falke Bergrath – SC Erkelenz 1:0

Falke Bergrath: Jonas Neuerburg, Mirssad Bah-Traore, Marcel Mohr, Marvin Meurer, Emirhan Akcan, Melih Yilmaz, Luis Mankartz, Jaden Sydney Malu (73. Lorik Islami), Cemal Polat, Ferhat Özsan (57. Sascha Schoenen), Jürgen Finken

SC Erkelenz: Jacomo Patza, Qazim Baliu, Yannick-Noel Pistor, Julius-Jonathan Kretschmer, Lukas Klee, Marcel Bürgener (59. Mats Kleinen), Timon Miklas Grondowski, Robin Louis (78. Nico Kos), Leon Klerx (63. Metehan-Baris Bay), Marcel Nickels, Sinan Kapar

Tore: 1:0 Melih Yilmaz (8.)

Rot: Julius-Jonathan Kretschmer (46./SC Erkelenz/Notbremse)

Gelb-Rot: Luis Mankartz (75./Falke Bergrath/Foulspiel) Haaren schockt den Tabellenführer – Perez Schwartz überragt Die Überraschung des Spieltags gelang der DJK Haaren: Mit einem 3:1-Erfolg gegen den bisherigen Tabellenführer Kohlscheid feierte das Team den zweiten Saisonsieg. Pablo Cesar Perez Schwartz traf dreifach und entschied die Partie quasi im Alleingang. Kohlscheid kam nach dem Ausgleich durch Jeremy Labas zwar kurzzeitig zurück, verlor aber nach der Roten Karte gegen Niklas Schümmer (56.) den Zugriff. Haaren belohnt sich für eine leidenschaftliche Vorstellung und verlässt den vorletzten Tabellenplatz. Kohlscheid dagegen verliert die Tabellenführung – und muss Eicherscheid vorbei lassen.