Eicherscheid empfängt Erkelenz – Gipfeltreffen mit Respekt Der Spitzenreiter trifft auf den Ex-Landesligisten – Verfolger lauern. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Vor dem 11. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 spitzt sich das Titelrennen zu: Eicherscheid will seine Serie fortsetzen, Kohlscheid sucht Wiedergutmachung, Hilfarth steht vor einer Reifeprüfung in Stolberg.

Spitzenreiter Eicherscheid trifft auf den formstarken SC Erkelenz Wenn Tabellenführer Germania Eicherscheid (25 Punkte) am Sonntag den Tabellenachten SC Erkelenz (12 Punkte) empfängt, steht viel Prestige auf dem Spiel. Eicherscheid dominiert bislang, während Erkelenz sich als kompakter Gegner präsentiert.

Trainer Pascal Thora zeigt großen Respekt vor dem Spitzenreiter: „Eicherscheid hat in den letzten zweieinhalb Jahren in der Liga 221 Tore geschossen! Das ist eine unfassbare Statistik, die Sandro mit seiner Truppe da aufweist. Ich habe persönlich den höchsten Respekt gegenüber meinem Trainerkollegen. Wir wollen dennoch in Eicherscheid gewinnen. Die letzten beiden Aufeinandertreffen konnten wir jeweils mit 1:0 für uns entscheiden und ich glaube, dass wir mit einer stabilen Defensive immer wieder vorne auch Nadelstiche setzen können. Wir haben richtig Bock auf das Spiel und werden einen klaren Plan haben.“ Sein Gegenüber Sandro Bergs weiß um die Herausforderung: „Ganz harte Nuss. Gegner, wo viele Spieler letzte Saison Landesligaerfahrung getankt haben. Mussten dort auch viel verteidigen – und haben eine gute Defensive mit gefährlichem Umschaltspiel. Wir müssen ans Limit gehen.“

Für Eicherscheid geht es darum, die Tabellenführung zu festigen und die beeindruckende Offensivserie fortzusetzen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid SC Erkelenz Erkelenz 14:30 PUSH

Kohlscheid will zurück in die Spur – Konzen reist mit Rückenwind Nach der überraschenden 1:3-Niederlage in Haaren steht der Kohlscheider BC (2./24 Punkte) gegen den wiedererstarkten TV Konzen (10./10 Punkte) unter Druck. Trainer Jonas Schäferfordert eine Reaktion: „Konzen wird nach dem 3:1-Sieg gegen Hückelhoven mit Selbstvertrauen antreten. Für uns geht es darum, nach der Niederlage in Haaren die richtigen Schlüsse zu ziehen und wieder näher an unsere Top-Leistung heranzukommen. Wir wollen unsere Abläufe wieder sauberer auf den Platz bringen und die Punkte in Kohlscheid behalten.“ Konzens Coach Mathias Kaulartz sieht seine junge Mannschaft im Aufwind: „Der Sieg am letzten Sonntag war sehr wichtig für uns. Endlich ist es uns gelungen, über 90 Minuten diszipliniert zu bleiben und unser Spiel konsequent durchzuziehen. In den vergangenen Wochen hatten wir häufig nicht das nötige Spielglück, doch wir sind ruhig geblieben und haben das Ganze als Teil eines Entwicklungsprozesses gesehen. Meine junge Mannschaft ist in dieser Phase enorm gewachsen. Gegen den KBC haben wir aus der vergangenen Saison noch etwas gutzumachen. Dafür brauchen wir einen sehr konzentrierten Auftritt, hohe Intensität und unsere gewohnte Laufbereitschaft. Uns ist die Qualität des Gegners bewusst – entsprechend treten wir mit dem nötigen Respekt an –, aber wir fahren dorthin, um etwas Zählbares mitzunehmen.“ Ein Duell also zwischen Reaktion und Aufschwung.

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr Kohlscheider BC Kohlscheid TV Konzen Konzen 15:30 live PUSH

Hilfarth vor Härtetest in Stolberg Für Germania Hilfarth (3./21 Punkte) steht bei der SG Stolberg (6./16 Punkte) ein anspruchsvolles Auswärtsspiel an. Trainer Nils Brandt warnt eindringlich vor dem formstarken Gegner: „Stolberg hat eine sehr gefährliche Mannschaft, die aktuell ein bisschen wie die Mannschaft der Stunde ist. Ich glaube, die haben die letzten vier Spiele alle gewonnen – das wird nicht einfach. Aber welches Spiel ist schon einfach in dieser Liga? Wir werden uns gut vorbereiten, den Gegner sehr ernst nehmen und wirklich alles in die Waagschale legen, um mit drei Punkten wieder nach Heinsberg zu fahren.“ Hilfarth möchte mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an die Spitze wahren.