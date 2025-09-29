Eicherscheid bleibt makellos – Kohlscheid hält Spitze

Am 5. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 gab es klare Siege für die Favoriten. Eicherscheid und Kohlscheid marschieren weiter vorneweg, Mariadorf meldet sich zurück und Aufsteiger Bergrath setzt ein Ausrufezeichen.
Eicherscheid überrollt Würselen
Germania Eicherscheid (2., 12 Punkte) hat seine makellose Serie eindrucksvoll fortgesetzt. Gegen den VfR Würselen (11., 3 Punkte) siegte die Elf von Trainer Sandro Bergs mit 5:0 und bleibt damit ohne Punktverlust. Maik Stollenwerk eröffnete mit einem Doppelpack (7., 55.), ehe Louis Breuer (60.) und Tim Wilden (75., 88.) nachlegten. Bergs sprach von einem „hochverdienten Heimsieg, der noch deutlicher hätte ausfallen müssen. Allerdings haben wir Ende erster Halbzeit für zehn Minuten etwas nachgelassen – sowie im Laufe der zweiten Halbzeit für kurze Zeit. In den nächsten Spielen müssen wir die Effizienz und Konzentration über 90 Minuten nach oben schrauben. Dennoch sind wir natürlich hochzufrieden.“ Eicherscheid bleibt mit nun 21:3 Toren das Maß der Dinge in der Liga.
Germania Eicherscheid – VfR Würselen 5:0
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Lars Schumacher (65. Nils Henn), Louis Breuer, Luis Simon, Manuel Klöppel (75. Nico Wilden), Lennart Breuer, Yassin Krings (60. Luca Jansen), Pascal Strauch, Louis Voßen (60. Andreas Nießen), Tim Wilden, Maik Stollenwerk (65. Patrick Wirtz)
VfR Würselen: Hendrik Carduck, Tuncay Türkmen, Metehan Tuncer, Kenan Uzun, Luca Groment, Elmehdi Majbour, Abdulkader Ramadan, Emmanuel Asante, Timuçin Arda Togan, Thomas Thometzki, Eugene Nana Amoh-Nkansah
Tore: 1:0 Maik Stollenwerk (7.), 2:0 Maik Stollenwerk (55.), 3:0 Louis Breuer (60.), 4:0 Tim Wilden (75.), 5:0 Tim Wilden (88.)
Bergrath mit Kantersieg gegen Roetgen
Aufsteiger Falke Bergrath (3., 10 Punkte) überrollte den FC Roetgen (15., 1 Punkt) mit 6:1. Zwar gingen die Gäste durch Ferhat Akar in Führung, doch dann drehte die Heimelf mit Toren von Jürgen Finken, Tanner Wilden, Sascha Schoenen (2), Marcel Mohr und Cemal Polat die Partie klar zu ihren Gunsten. Roetgen bleibt sieglos, während Bergrath als Aufsteiger weiter Selbstvertrauen gewinnt.
Falke Bergrath – FC Roetgen 6:1
Falke Bergrath: Nino Angelo Rödder, Philipp-Aaron Nießen, Tanner Wilden (68. Mirssad Bah-Traore), Resit Yilmaz, Ihsan Bal (68. Ferhat Özsan), Marvin Meurer, Malik Avci (58. Cemal Polat), Melih Yilmaz, Marcel Mohr (58. Bastien Wolton Vasco Atchola Nana), Sascha Schoenen (77. Mamadou Doukoure), Jürgen Finken
FC Roetgen: Kai Abschlag, Tobias Kohl, Jonas Polis (68. Mathis Deplus), Christian Sauren, Claudio Nadenau, Timo Koep (54. Jan Siewert), Oliver Baatz, Jonas Loevenich (59. Elias Klein), Ferhat Akar, Kelly Ajuya, Dieuveille Mangaya-Twadela
Tore: 0:1 Ferhat Akar (21.), 1:1 Jürgen Finken (37.), 2:1 Tanner Wilden (40.), 3:1 Sascha Schoenen (49.), 4:1 Sascha Schoenen (55.), 5:1 Marcel Mohr (56.), 6:1 Cemal Polat (82.)
Mariadorf bezwingt Ay-Yildizspor
Der SV Alemannia Mariadorf (6., 7 Punkte) meldete sich nach dem 1:6-Debakel gegen Eicherscheid mit einem 4:1-Sieg über Ay-Yildizspor Hückelhoven (5., 10 Punkte) eindrucksvoll zurück. Zwar gingen die Gäste durch Sahin Dagistan früh in Führung, doch Maurice Dautzenberg, Lucas Heitzer (2) und Johan Matti van Helden drehten die Begegnung. Nach einer Roten Karte gegen Kubilay Demirhan (56.) war Hückelhoven chancenlos. Mariadorf verschafft sich damit Luft im Tabellenmittelfeld.
SV Alemannia Mariadorf – Ay-Yildizspor Hückelhoven 4:1
SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Maximilian Herbst, Ardit Hiseni, Elvis Gojak, Maurice Dautzenberg, Rico Limberg (53. Selvin Feriz), Pascal Willems (88. Julian Weitz), Johan Matti van Helden, Sebastian Schmidt, Lucas Heitzer, Nico Dautzenberg (80. Julian Schneiders)
Ay-Yildizspor Hückelhoven: Sven Julien Krimp, Berat Karapinar, Orhan Özkaya (46. Seyedamir Ghezi), Kubilay Demirhan, Timur Etcioglu, Ibrahim Karpuz (89. Talha Kisan), Kaya Wronna (59. Yasin Akkaya), Abdellrahim Latiris, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi, Raffael
Tore: 0:1 Sahin Dagistan (14.), 1:1 Maurice Dautzenberg (40.), 2:1 Lucas Heitzer (45.), 3:1 Lucas Heitzer (69.), 4:1 Johan Matti van Helden (76.)
Rot: Kubilay Demirhan (56./Ay-Yildizspor Hückelhoven/)
Stolberg verspielt sicheren Sieg
Die SG Stolberg (9., 4 Punkte) verpasste gegen Aufsteiger Niersquelle Kuckum (14., 2 Punkte) einen wichtigen Dreier und musste sich trotz 3:1-Führung am Ende mit einem 3:3 begnügen. David Karner traf dreifach für die Gastgeber, doch Benedict Krüger und Rico Bischof (90.+1) retteten Kuckum den späten Punkt. Für Stolberg war es ein herber Rückschlag im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld.
SG Stolberg – Niersquelle Kuckum 3:3
SG Stolberg: Timon Götzenich, Maurice Schröder, Dennis Graulich, Max Thoma, Joeffret Tudilo, Omar Salama, Max Blasius, Dominik Behr, David Karner, Dennis Wischnat, Nick Gerhards
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Justin Jan Helwig (83. Maurice Münten), Robin Dahmen, Luca Faenger (67. Amon Winzen), Simon Schopen, Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn (53. Artur Matern), Danny Hepner, Rico Bischof
Tore: 0:1 Rico Bischof (18.), 1:1 David Karner (21. Foulelfmeter), 2:1 David Karner (39. Foulelfmeter), 3:1 David Karner (46.), 3:2 Benedict Krüger (53.), 3:3 Rico Bischof (90.+1)
Weitere Ergebnisse des 5. Spieltags: