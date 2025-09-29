– Foto: Siegfried Strzys

Eicherscheid bleibt makellos – Kohlscheid hält Spitze Mariadorf gelingt Befreiungsschlag, Bergrath stürmt auf Platz drei. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Am 5. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 gab es klare Siege für die Favoriten. Eicherscheid und Kohlscheid marschieren weiter vorneweg, Mariadorf meldet sich zurück und Aufsteiger Bergrath setzt ein Ausrufezeichen.

Eicherscheid überrollt Würselen Germania Eicherscheid (2., 12 Punkte) hat seine makellose Serie eindrucksvoll fortgesetzt. Gegen den VfR Würselen (11., 3 Punkte) siegte die Elf von Trainer Sandro Bergs mit 5:0 und bleibt damit ohne Punktverlust. Maik Stollenwerk eröffnete mit einem Doppelpack (7., 55.), ehe Louis Breuer (60.) und Tim Wilden (75., 88.) nachlegten. Bergs sprach von einem „hochverdienten Heimsieg, der noch deutlicher hätte ausfallen müssen. Allerdings haben wir Ende erster Halbzeit für zehn Minuten etwas nachgelassen – sowie im Laufe der zweiten Halbzeit für kurze Zeit. In den nächsten Spielen müssen wir die Effizienz und Konzentration über 90 Minuten nach oben schrauben. Dennoch sind wir natürlich hochzufrieden.“ Eicherscheid bleibt mit nun 21:3 Toren das Maß der Dinge in der Liga.

Germania Eicherscheid – VfR Würselen 5:0

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Lars Schumacher (65. Nils Henn), Louis Breuer, Luis Simon, Manuel Klöppel (75. Nico Wilden), Lennart Breuer, Yassin Krings (60. Luca Jansen), Pascal Strauch, Louis Voßen (60. Andreas Nießen), Tim Wilden, Maik Stollenwerk (65. Patrick Wirtz)

VfR Würselen: Hendrik Carduck, Tuncay Türkmen, Metehan Tuncer, Kenan Uzun, Luca Groment, Elmehdi Majbour, Abdulkader Ramadan, Emmanuel Asante, Timuçin Arda Togan, Thomas Thometzki, Eugene Nana Amoh-Nkansah

Tore: 1:0 Maik Stollenwerk (7.), 2:0 Maik Stollenwerk (55.), 3:0 Louis Breuer (60.), 4:0 Tim Wilden (75.), 5:0 Tim Wilden (88.)

Bergrath mit Kantersieg gegen Roetgen Aufsteiger Falke Bergrath (3., 10 Punkte) überrollte den FC Roetgen (15., 1 Punkt) mit 6:1. Zwar gingen die Gäste durch Ferhat Akar in Führung, doch dann drehte die Heimelf mit Toren von Jürgen Finken, Tanner Wilden, Sascha Schoenen (2), Marcel Mohr und Cemal Polat die Partie klar zu ihren Gunsten. Roetgen bleibt sieglos, während Bergrath als Aufsteiger weiter Selbstvertrauen gewinnt.

Falke Bergrath – FC Roetgen 6:1

Falke Bergrath: Nino Angelo Rödder, Philipp-Aaron Nießen, Tanner Wilden (68. Mirssad Bah-Traore), Resit Yilmaz, Ihsan Bal (68. Ferhat Özsan), Marvin Meurer, Malik Avci (58. Cemal Polat), Melih Yilmaz, Marcel Mohr (58. Bastien Wolton Vasco Atchola Nana), Sascha Schoenen (77. Mamadou Doukoure), Jürgen Finken

FC Roetgen: Kai Abschlag, Tobias Kohl, Jonas Polis (68. Mathis Deplus), Christian Sauren, Claudio Nadenau, Timo Koep (54. Jan Siewert), Oliver Baatz, Jonas Loevenich (59. Elias Klein), Ferhat Akar, Kelly Ajuya, Dieuveille Mangaya-Twadela

Tore: 0:1 Ferhat Akar (21.), 1:1 Jürgen Finken (37.), 2:1 Tanner Wilden (40.), 3:1 Sascha Schoenen (49.), 4:1 Sascha Schoenen (55.), 5:1 Marcel Mohr (56.), 6:1 Cemal Polat (82.) Mariadorf bezwingt Ay-Yildizspor Der SV Alemannia Mariadorf (6., 7 Punkte) meldete sich nach dem 1:6-Debakel gegen Eicherscheid mit einem 4:1-Sieg über Ay-Yildizspor Hückelhoven (5., 10 Punkte) eindrucksvoll zurück. Zwar gingen die Gäste durch Sahin Dagistan früh in Führung, doch Maurice Dautzenberg, Lucas Heitzer (2) und Johan Matti van Helden drehten die Begegnung. Nach einer Roten Karte gegen Kubilay Demirhan (56.) war Hückelhoven chancenlos. Mariadorf verschafft sich damit Luft im Tabellenmittelfeld.