Eicherscheid baut Vorsprung aus – Haaren überrascht deutlich Spitzenreiter setzt sich ab, Verfolger liefern Tore – Keller bleibt eng. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linus Noah Krieger

Der 23. Spieltag bringt klare Siege an der Spitze, ein Debakel in Mariadorf und dramatische Entscheidungen im Tabellenkeller.

Haaren überrollt Mariadorf Die DJK FV Haaren (6.) landete beim SV Alemannia Mariadorf (4.) einen überraschend deutlichen Auswärtssieg. Bereits in der Anfangsphase stellte Haaren die Weichen früh auf Sieg und nutzte defensive Schwächen konsequent aus. Die Rote Karte gegen Mariadorfs Pascal Schwinghoff verschärfte die Lage zusätzlich. Haaren präsentierte sich effizient und spielfreudig. Mariadorf hingegen kassierte einen herben Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze.

SV Alemannia Mariadorf – DJK FV Haaren 1:7

SV Alemannia Mariadorf: Noah Hermanns, Pascal Schwinghoff, Ertugrul Kabadayi, Serhat Kabadayi, Max Dümenil, Pascal Willems, Maurice Dautzenberg, Masaya Taki, Lucas Heitzer, Nico Dautzenberg (59. Cem Cagan Ince), Nabil Irdi (46. Yuuki Fukui)

DJK FV Haaren: Tim Küppers, Dominik Rüth (56. Joel Specht), Alexander Foerster, Luca Ernst, Nico Esser, Maik Haass (62. Kevin Klasen), Mohamed Gouider, Emircan Cepni (56. Fabian Nießen), Tim Schmitz, Johan Matti van Helden (56. Florian Paul Fischer), Peter Szczyrba (69. Pablo Cesar Perez Schwartz)

Tore: 0:1 Maik Haass (2.), 0:2 Nico Esser (10. Foulelfmeter), 1:2 Nico Dautzenberg (18. Foulelfmeter), 1:3 Maik Haass (23.), 1:4 Maik Haass (30.), 1:5 Peter Szczyrba (46.), 1:6 Peter Szczyrba (55.), 1:7 Keita Tanou (76. Eigentor)

Rot: Pascal Schwinghoff (41./SV Alemannia Mariadorf/Kopfstoß)

Kuckum trotzt Unterzahl Ay-Yildizspor Hückelhoven (7.) kam gegen Niersquelle Kuckum (15.) nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Gäste verteidigten über weite Strecken diszipliniert und hielten auch in doppelter Unterzahl stand. Hückelhoven fand offensiv keine Lösungen gegen die kompakte Defensive. Trotz klarer Feldvorteile blieb die Partie ohne Treffer. Für Kuckum ist der Punktgewinn im Abstiegskampf von Bedeutung.