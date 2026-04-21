Eicherscheid baut Vorsprung aus – Haaren überrascht deutlich

Der 23. Spieltag bringt klare Siege an der Spitze, ein Debakel in Mariadorf und dramatische Entscheidungen im Tabellenkeller.
Haaren überrollt Mariadorf
Die DJK FV Haaren (6.) landete beim SV Alemannia Mariadorf (4.) einen überraschend deutlichen Auswärtssieg. Bereits in der Anfangsphase stellte Haaren die Weichen früh auf Sieg und nutzte defensive Schwächen konsequent aus. Die Rote Karte gegen Mariadorfs Pascal Schwinghoff verschärfte die Lage zusätzlich. Haaren präsentierte sich effizient und spielfreudig. Mariadorf hingegen kassierte einen herben Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze.
SV Alemannia Mariadorf – DJK FV Haaren 1:7
SV Alemannia Mariadorf: Noah Hermanns, Pascal Schwinghoff, Ertugrul Kabadayi, Serhat Kabadayi, Max Dümenil, Pascal Willems, Maurice Dautzenberg, Masaya Taki, Lucas Heitzer, Nico Dautzenberg (59. Cem Cagan Ince), Nabil Irdi (46. Yuuki Fukui)
DJK FV Haaren: Tim Küppers, Dominik Rüth (56. Joel Specht), Alexander Foerster, Luca Ernst, Nico Esser, Maik Haass (62. Kevin Klasen), Mohamed Gouider, Emircan Cepni (56. Fabian Nießen), Tim Schmitz, Johan Matti van Helden (56. Florian Paul Fischer), Peter Szczyrba (69. Pablo Cesar Perez Schwartz)
Tore: 0:1 Maik Haass (2.), 0:2 Nico Esser (10. Foulelfmeter), 1:2 Nico Dautzenberg (18. Foulelfmeter), 1:3 Maik Haass (23.), 1:4 Maik Haass (30.), 1:5 Peter Szczyrba (46.), 1:6 Peter Szczyrba (55.), 1:7 Keita Tanou (76. Eigentor)
Rot: Pascal Schwinghoff (41./SV Alemannia Mariadorf/Kopfstoß)
Kuckum trotzt Unterzahl
Ay-Yildizspor Hückelhoven (7.) kam gegen Niersquelle Kuckum (15.) nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Gäste verteidigten über weite Strecken diszipliniert und hielten auch in doppelter Unterzahl stand. Hückelhoven fand offensiv keine Lösungen gegen die kompakte Defensive. Trotz klarer Feldvorteile blieb die Partie ohne Treffer. Für Kuckum ist der Punktgewinn im Abstiegskampf von Bedeutung.
Ay-Yildizspor Hückelhoven – Niersquelle Kuckum 0:0
Ay-Yildizspor Hückelhoven: Orcun Behil, Hasan Ay, Kubilay Demirhan, Timur Etcioglu, Ibrahim Karpuz, Kaya Wronna, Abdellrahim Latiris, Abdullah-Selim Basogul (60. Aziz Ait Mansour), Sahin Dagistan, Hakan Odabasi, Mehmet Yilmaz
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Justin Jan Helwig, Robin Dahmen, Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Jan Ockun (55. Fabio Esposito), Benedict Krüger, Patrick Knorn, Danny Hepner, Oliver Schilaski (76. Artur Matern)
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Simon Schopen (53./Niersquelle Kuckum/)
Gelb-Rot: Justin Jan Helwig (85./Niersquelle Kuckum/)
Eicherscheid setzt Zeichen
Tabellenführer Germania Eicherscheid (1.) gewann das Spitzenspiel gegen den Kohlscheider BC (2.) verdient. Nach Rückstand drehte der Ligaprimus die Partie binnen weniger Minuten. Eicherscheid zeigte erneut seine Offensivstärke und erhöhte den Vorsprung an der Spitze. Trainer Sandro Bergs ordnete die Leistung ein: „Insgesamt nicht unser spielerisch bestes Spiel. In diesen Spitzenspielen geht es aber um Ergebnisse. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit durch eine höhere Intensität erzielt.“ Kohlscheid hielt zunächst gut mit, konnte das Tempo nach der Pause jedoch nicht mehr gehen.
Germania Eicherscheid – Kohlscheider BC 3:1
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn, Lennart Breuer, Yassin Krings (81. Marcel Ferdinand Grugel), Patrick Wirtz, Louis Voßen (86. Lukas Sauer), Nico Wilden (17. Noah Curkovic), Tim Wilden, Luca Jansen (78. Peter Heitzer)
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Aron Roefe, Niklas Schümmer, Finn Preuth, Jan-Niklas Poth, Daniel Simon Ott (86. Fabian Daun), Fabio Schulz, Tim Nießen, Jacob Nkrumah-Sarfo (86. Nathan Cicinho Nzuzi), Lucas Götte (74. Jorge Ramos), Jeremy Labas
Tore: 0:1 Lucas Götte (43.), 1:1 Tim Wilden (53. Handelfmeter), 2:1 Luca Jansen (55.), 3:1 Louis Voßen (68.)
Gelb-Rot: Stephan Kaulartz (90./Germania Eicherscheid/Foul kurz vorm 16er)
Alle weiteren Ergebnisse des Spieltags: