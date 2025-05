Eicherscheid antwortet – Uevekoven dominiert

Germania Hilfarth zeigte beim 7:0-Auswärtssieg in Welldorf eine beeindruckende Vorstellung und festigte Rang vier. Pascal Schostock war mit einem Dreierpack der Mann des Spiels. Die Gastgeber kassierten nach der Gelb-Roten Karte für Möres früh in der zweiten Halbzeit weitere Gegentreffer im Minutentakt. Hilfarth bleibt damit in der Spitzengruppe, Welldorf-Güsten hingegen taumelt Richtung Abstieg.

Ay-Yildizspor Hückelhoven – Kohlscheider BC 1:5

Ay-Yildizspor Hückelhoven: Sven Julien Krimp, Özkan Odabasi, Aziz Ait Mansour (66. Yasin Akkaya), Orhan Özkaya (71. Ahmet Özdal), Kubilay Demirhan, Timur Etcioglu, Seyedamir Ghezi (68. Hüseyin Partlak), Sahin Dagistan, Hakan Odabasi, Joy-Slayd Mickels, Raffael (78. Talha Kisan)

Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles, Aron Roefe, Aris Volz (71. Jan-Niklas Poth), Robin Ehrenberg, Niklas Imelli (78. Tim Nießen), Niklas Schümmer (78. Nick Dümenil), Lucas Götte, Daniel Simon Ott, Jeremy Labas (84. Marvin Kerkhoff), Pascal Beeck (78. Nathan Cicinho Nzuzi)

Tore: 1:0 Joy-Slayd Mickels (26.), 1:1 Niklas Imelli (30.), 1:2 Jeremy Labas (50.), 1:3 Niklas Imelli (60.), 1:4 Jeremy Labas (65.), 1:5 Lucas Götte (72.)

Wilden dreht auf – Eicherscheid rehabilitiert sich

Germania Eicherscheid ließ im Heimspiel gegen Schlusslicht Rhenania Lohn keine Zweifel aufkommen. Tim Wilden erzielte drei Treffer und war der überragende Akteur auf dem Platz. Die Gäste wirkten in allen Belangen unterlegen und bleiben mit nur 17 Punkten am Tabellenende. „Ein verdienter Pflichtsieg und die richtige Reaktion auf das Spiel in Uevekoven“, bilanzierte Germania-Trainer Sandro Bergs. „In der ersten Halbzeit noch holprig, dafür in der zweiten Halbzeit überzeugend.“