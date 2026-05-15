Eichenried löst Ticket für die Kreisliga – Oberding zerlegt Hohenpolding Fußball-Kreisklasse Erding von Daniela Oldach · Heute, 10:17 Uhr · 0 Leser

Keine Abwehrchance hatDJK-TorwartJonasRöhling beim Eichenrieder1:0von Nicolas Reuße Sanchez (M.). Matthias Dietrich (r.) kommt zu spät. – Foto: Christian Riedel

Nicolas Reuße Sanchez trifft doppelt für Eichenried. Mit dem Bulldog ging es zur Meisterfeier ins Vereinsheim nach Hause.

DJK Ottenhofen – SV Eichenried 0:2 (0:2) – Eichenried macht sein Meisterstück! Mit dem 2:0-Auswärtserfolg in Ottenhofen löst die Uzun-Elf das Ticket für die Kreisliga. Ein früher Doppelschlag von Nicolas Reuße Sanchez (6./7.) brachte die Entscheidung. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen. „Wir haben das Spiel gemacht und verdient gewonnen. Wir haben alles dafür getan, dass wir aufsteigen. Jetzt wird gefeiert“, sagte ein überglücklicher SVE-Trainer Sülo Uzun nach dem Abpfiff. Die Party startete noch in Ottenhofen. Mit dem Bulldog ging’s dann nach Eichenried, wo im Vereinsheim die Meisterfeier weiterging. Gestern, 15:00 Uhr DJK Ottenhofen Ottenhofen SV Eichenried Eichenried 0 2 Abpfiff TSV Aspis Taufkirchen – FC Forstern 4:2 (3:1) – Was haben Julian Schaumaier und Robert Lewandowski gemeinsam? Sie erzielten beide drei Treffer innerhalb weniger Minuten. Der Ex-Bayern-Goalgetter benötigte für seinen legendären Hattrick am 22. September 2015 gegen den VfL Wolfsburg drei Minuten und 22 Sekunden. TSV-Akteur Schaumaier gelang dies gegen Forstern in vier Minuten. Das 1:0 war ein Steckball auf Schaumaier, den er flach versenkte (17.). Treffer Nummer zwei war nur eine Minute später ein Elfmeter. Und Nummer drei resultierte aus einem Ballverlust von Forstern, bei dem ein Chipball hinter die Viererkette zu Schaumaier kam, der vollendete (21.).

„Zwei Minuten später traf Jul dann die Latte. Das hätte sogar sein viertes Tor sein können. Das war mit Abstand die beste erste Halbzeit, die wir gezeigt haben“, freute sich TSV-Spielertrainer Konstantinos Papantoniou. „Wir waren überlegen, bissiger, spritziger und auch läuferisch stärker.“ Bastian Keilhacker brachte die Gäste durch einen verwandelten Freistoß kurz vor der Pause auf 1:4 heran (45.+1.). Forstern kam dann stärker aus der Kabine, jedoch zuerst ohne Torerfolg. Dafür machte Schaumaier dann mit Tor Nummer vier alles klar (70.). Thomas Schmid köpfte eine Flanke von der rechten Seite zum 2:4 ein (86.). Aspis fehlt noch ein Punkt, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.

SpVgg Neuching – SpVgg Altenerding II 3:0 (1:0) – Mit drei Gegentoren war Altenerding noch gut bedient. „Vor allem in der ersten Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor. Wir haben viele Chancen einfach liegen gelassen“, resümierte Neuchings Trainer Stefan Dörner. Rene Wagner setzte Altenerdings Keeper Senal de Silva unter Druck, dieser verschätzte sich und schoss direkt den einschussbereiten Wagner an, der sich diese Chance nicht entgehen ließ (22.). Danach ließen die Hausherren viele Möglichkeiten ungenutzt verstreichen. So dauerte es eine Stunde, bis Sven Wagners Freistoß ans Lattenkreuz ging und der Ball von dort zurück in den Fünfer sprang. Dort lauerte Fabian Ehrensberger und köpfte zum 2:0 ein. Der nächste Wagner-Freistoß passte, Sven Wagner hämmerte das Leder aus 22 Metern zum 3:0-Endstand in die Maschen (82.).