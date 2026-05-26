Eichenkofen und Steinkirchen feiern Auswärtssiege

Der Spieltag stand ganz im Zeichen der Gäste. Sowohl die SpVgg Eichenkofen als auch der FSV Steinkirchen fuhren furiose 4:1-Erfolge in der Fremde ein. Auch Wartenberg zeigte sich torhungrig, während Reichenkirchen einen verdienten Zu-Null-Sieg feierte und Langengeisling seine Partie erst in den Schlussminuten entschied.

Ein echtes Offensivspektakel sahen die 40 Zuschauer in Taufkirchen. Die Gäste aus Eichenkofen erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 3. Spielminute durch Lorenz Daimer in Führung. Die Heimelf zeigte sich sichtlich geschockt und verlor im Mittelfeld komplett den Zugriff. Dies nutzte Marcel Mundigl eiskalt aus und schraubte das Ergebnis mit einem schnellen Doppelpack in der 19. und 29. Minute auf 0:3 hoch. Im zweiten Durchgang schalteten die Gäste einen Gang zurück, wodurch Taufkirchen besser ins Spiel fand. In der 75. Minute belohnte Mohammad Al Said Ahmad die Bemühungen der Heimmannschaft mit dem Anschlusstreffer zum 1:3. Die Hoffnung währte jedoch nur kurz: Praktisch im Gegenzug erstickte Lorenz Daimer in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:4-Endstand alle Comeback-Träume der BSG.

Eine einseitige Angelegenheit bekamen die 50 Zuschauer in Eitting geboten. Die Gäste aus Steinkirchen übernahmen von Beginn an das Kommando und gingen folgerichtig in der 5. Minute durch Valmir Hajrizaj früh in Führung. Eitting fand in der Offensive überhaupt nicht statt und lud Steinkirchen immer wieder zu gefährlichen Vorstößen ein. In der 31. Minute nutzte Philipp Utz eine Unachtsamkeit in der Eittinger Hintermannschaft zum verdienten 0:2-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Luis Eibl erhöhte in der 54. Minute auf 0:3. In der turbulenten Schlussphase schraubte Ibrahim Krraki das Ergebnis in der 85. Minute sogar auf 0:4 hoch, ehe Christoph Groll im direkten Gegenzug noch in derselben Minute den Ehrentreffer zum 1:4 für die Hausherren erzielte.

Ein packendes Match erlebten die 130 Zuschauer, die für eine tolle Kulisse sorgten. Die Partie startete unglücklich für die Spielgemeinschaft, als ein bitteres Eigentor von Nicolas Brendel in der 34. Minute die Gäste aus Wartenberg in Front brachte. Die Hausherren zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und schlugen noch vor dem Seitenwechsel zurück: Maximilian Watzlaw besorgte in der 40. Minute den viel umjubelten 1:1-Ausgleich. Der zweite Durchgang gehörte dann aber ganz den Gästen. Martin Maier avancierte mit einem Doppelpack in der 48. und 70. Minute zum Matchwinner und stellte die Weichen auf Sieg. Alexander Widmaier setzte in der 76. Minute mit dem Treffer zum 1:4 den Schlusspunkt gegen eine am Ende aufsteckende Heimmannschaft.

Eine Geduldsprobe sahen die 100 Zuschauer in Langengeisling. In einer defensiv geprägten Partie neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg im Mittelfeld, und es deutete lange Zeit alles auf ein torloses Unentschieden hin. Das erlösende Tor des Tages fiel erst in der absoluten Schlussphase: In der 83. Spielminute nutzte Lino Oeder eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zum späten 1:0 für Langengeisling. Herzogstadt warf nun logischerweise alles nach vorne, fing sich in der Schlussminute jedoch einen Konter ein, der nur per Foul gestoppt werden konnte. Shaham Dingil behielt in der 90. Minute die Nerven und verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher zum 2:0-Heimsieg.