Eichenbergpokal: Halbfinalisten stehen nach Gruppenphase fest

Am heutigen Freitag fielen die letzten Entscheidungen in den Vorrundengruppen. In der Gruppe A setzte die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau ein unmissverständliches Ausrufezeichen und bezwang die SGM Hirschau/Wurmlingen II deutlich mit 6:0. In der Gruppe B ging es im direkten Duell um die Spitzenposition ungleich enger zu: Der SV Weiler 1958 und der FC Rottenburg II trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Tabellenstände nach der Gruppenphase

Nach dem Abschluss aller Partien bietet die Tabelle ein klares Bild. In der Gruppe A zieht der TSV Dettingen/Rottenburg als souveräner Gruppensieger mit sechs Punkten und beeindruckenden 15:0 Toren ins Halbfinale ein, gefolgt von der SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau mit drei Punkten und 6:7 Toren. Die SGM Hirschau/Wurmlingen II belegt ohne Punkte und mit 0:14 Toren den dritten Rang.

In der Gruppe B sicherte sich der SV Weiler 1958 mit vier Punkten und 3:2 Toren den ersten Platz knapp vor dem punktgleichen FC Rottenburg II mit vier Punkten und 2:1 Toren. Der SV Hirrlingen schließt die Gruppe B ohne Punkte und mit 1:3 Toren auf Platz drei ab.

Die Halbfinalduelle am Samstag

Am morgigen Samstag kommt es zu den mit Spannung erwarteten Halbfinalbegegnungen. Um 17:15 Uhr trifft die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau auf den SV Weiler 1958. Im Anschluss fordert der TSV Dettingen/Rottenburg um 18:45 Uhr den FC Rottenburg II heraus.

Der große Finaltag am Sonntag

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, gipfelt das Turnier in den Entscheidungsspielen um die Platzierungen. Den Auftakt macht um 13:45 Uhr das Spiel um Platz 5 zwischen der SGM Hirschau/Wurmlingen II und dem SV Hirrlingen. Um 15:15 Uhr stehen sich die Verlierer des ersten und zweiten Halbfinales im Spiel um Platz 3 gegenüber. Der Höhepunkt des Turniers folgt schließlich um 16:45 Uhr mit dem Finale, in dem die beiden Gewinner der Halbfinals um den begehrten Pokal kämpfen.