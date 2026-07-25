Eichenbergpokal: Bieringen und Dettingen stehen im Finale

Am heutigen Samstag boten die Halbfinalspiele den Zuschauern emotionale Höhepunkte. In einem hochgradig umkämpften Duell rang die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau den SV Weiler 1958 erst nach Elfmeterschießen mit 8:7 nieder und löste damit das Ticket für das Endspiel. Im zweiten Halbfinale sicherte sich der TSV Dettingen/Rottenburg mit einem knappen 2:1-Erfolg gegen den FC Rottenburg II ebenfalls den Einzug ins Finale.

Der große Finalsonntag vor der Brust

Am morgigen Sonntag steuert das Turnier auf seinen ultimativen Höhepunkt zu. Den Auftakt macht um 13:45 Uhr das Spiel um Platz 5 zwischen der SGM Hirschau/Wurmlingen II und dem SV Hirrlingen. Anschließend stehen sich um 15:15 Uhr der SV Weiler 1958 und der FC Rottenburg II im Spiel um Platz 3 gegenüber. Das große Finale des Eichenbergpokalturniers wird schließlich um 16:45 Uhr zwischen der SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau und dem TSV Dettingen/Rottenburg ausgetragen.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________