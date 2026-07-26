 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Eichenbergpokal: Bieringen gewinnt Pokal nach Elfmeterschießen

Die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau entscheidet ein dramatisches Endspiel für sich – der FC Rottenburg II sichert sich Rang drei.

von red · Heute, 18:51 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Das Eichenbergpokalturnier hat seinen dramatischen Höhepunkt gefunden. Am heutigen Sonntag fielen die letzten Entscheidungen des Turniers, gekrönt von einem spannenden Finale, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Während der SV Hirrlingen den fünften Platz belegte und der FC Rottenburg II sich Rang drei sicherte, geht der begehrte Pokal an die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan und zu den Ergebnissen des Turniers.

Klare Verhältnisse im Spiel um Platz fünf

Den Auftakt des heutigen Finalsonntags machte das Duell um den fünften Platz. In dieser Begegnung setzte sich der SV Hirrlingen durch und feierte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen die SGM Hirschau/Wurmlingen II.

Knapper Erfolg im kleinen Finale

Ebenso umkämpft präsentierte sich die Partie um den dritten Rang. Hier behielt der FC Rottenburg II in einem knappen Spiel die Oberhand und besiegte den SV Weiler 1958 mit 1:0.

Dramatischer Pokalsieg im Elfmeterschießen

Das Endspiel um den Eichenbergpokal bot den Zuschauern schließlich maximale Dramatik und Nervenkitzel. Die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau und der TSV Dettingen/Rottenburg lieferten sich eine umkämpfte Begegnung. Erst im Elfmeterschießen behielt die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau die Oberhand und sicherte sich mit einem 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen den Turniersieg. Dementsprechend groß war der Jubel beim Turniersieger.

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