Eichenbergpokal: Bieringen gewinnt Pokal nach Elfmeterschießen

Das Eichenbergpokalturnier hat seinen dramatischen Höhepunkt gefunden. Am heutigen Sonntag fielen die letzten Entscheidungen des Turniers, gekrönt von einem spannenden Finale, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Während der SV Hirrlingen den fünften Platz belegte und der FC Rottenburg II sich Rang drei sicherte, geht der begehrte Pokal an die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau.
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Klare Verhältnisse im Spiel um Platz fünf
Den Auftakt des heutigen Finalsonntags machte das Duell um den fünften Platz. In dieser Begegnung setzte sich der SV Hirrlingen durch und feierte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen die SGM Hirschau/Wurmlingen II.
Knapper Erfolg im kleinen Finale
Ebenso umkämpft präsentierte sich die Partie um den dritten Rang. Hier behielt der FC Rottenburg II in einem knappen Spiel die Oberhand und besiegte den SV Weiler 1958 mit 1:0.
Dramatischer Pokalsieg im Elfmeterschießen
Das Endspiel um den Eichenbergpokal bot den Zuschauern schließlich maximale Dramatik und Nervenkitzel. Die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau und der TSV Dettingen/Rottenburg lieferten sich eine umkämpfte Begegnung. Erst im Elfmeterschießen behielt die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau die Oberhand und sicherte sich mit einem 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen den Turniersieg. Dementsprechend groß war der Jubel beim Turniersieger.
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