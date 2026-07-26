Eichenbergpokal: Bieringen gewinnt Pokal nach Elfmeterschießen

Den Auftakt des heutigen Finalsonntags machte das Duell um den fünften Platz. In dieser Begegnung setzte sich der SV Hirrlingen durch und feierte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen die SGM Hirschau/Wurmlingen II.

Knapper Erfolg im kleinen Finale

Ebenso umkämpft präsentierte sich die Partie um den dritten Rang. Hier behielt der FC Rottenburg II in einem knappen Spiel die Oberhand und besiegte den SV Weiler 1958 mit 1:0.

Dramatischer Pokalsieg im Elfmeterschießen

Das Endspiel um den Eichenbergpokal bot den Zuschauern schließlich maximale Dramatik und Nervenkitzel. Die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau und der TSV Dettingen/Rottenburg lieferten sich eine umkämpfte Begegnung. Erst im Elfmeterschießen behielt die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau die Oberhand und sicherte sich mit einem 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen den Turniersieg. Dementsprechend groß war der Jubel beim Turniersieger.

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