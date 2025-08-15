Eichenauer verschenken gegen SC Unterpfaffenhofen Heimsieg

Es roch schon nach einem Heimsieg für den FC Eichenau. Doch dann sicherten sich die Gäste aus Unterpfaffenhofen im letzten Drittel die drei Punkte.

Eichenau - Zweites Spiel, zweiter Sieg. Der SC Unterpfaffenhofen wurde im Landkreis-Derby beim FC Eichenau seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 3:2 (0:1). Allerdings musste sich die Mannschaft von SCU-Trainer Andreas Zorn mächtig strecken. Als „absolut verdient“ stufte der 46-jährige Übungsleiter den Sieg ein. Auch Eichenaus Coach Sebastian Schmeiser erkannte die Niederlage vollumfänglich an („Unterpfaffenhofen war das bessere Team.“), mit der Leistung seines Teams war Schmeiser aber dennoch nicht unzufrieden. „Wir haben uns gewehrt, haben nach vorne gut gearbeitet.“

Nach gut einer Stunde roch es auch nach einem Heimsieg für die Starzelbacher. Der FC Eichenau führte durch Treffer von Nico Stotz (45.) und Florian Lindner (60.) mit 2:0. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und stellten binnen zwölf Minuten auf 2:3.

Mit einem 25-Meter-Flatterball eröffnete SCU-Spieler Maximilian Braun (67.) die Aufholjagd, Kevin Jurinek ließ nach 75 Minuten eine Freistoßflanke von Nick Kapfer gefühlvoll über den Schädel gleiten, wobei FCE-Schlussmann Tim Koslitz-Ott, der ansonsten ein bärenstarkes Spiel machte, nicht die allerglücklichste Figur machte. Konrad Wanderer stellte schließlich die Weichen mit einem Abstauber auf Sieg (79.).

In der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste die Schlagzahl, versäumten es aber ihre guten Einschussmöglichkeiten in Tore umzumünzen. Immer wieder scheiterten sie an FCE-Keeper Tim Koslitz-Ott. Mit der einzig echten Torchance gingen die Hausherren in der Nachspielzeit etwas schmeichelhaft in Führung. Mit der zweiten Möglichkeit erhöhten sie auf 2:0. „Wir haben einfach weiter Fußball gespielt“, meinte Zorn trocken. Die dominante Spielweise des SC Unterpfaffenhofen zahlte sich schließlich aus. Unermüdlich berannten die Gäste das Eichenauer Tor, die Tore fielen zwangsläufig.