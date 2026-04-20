Eichenau zu harmlos: Das 1:1 gegen Weikertshofen reicht nicht

Der FC Eichenau (in Schwarz) im Spiel gegen den TSV Gilching II (rote Trikots). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Am Ende des Derbys stellt sich eine Frage: Wem hilft beim 1:1-Endstand letztlich die Punkteteilung mehr – der Elf von Weikertshofens Trainer Daniel Stapfer oder der Mannschaft von Trainer Sebastian Schmeiser? „Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden“, resümierte Stapfer. Beide Mannschaften bearbeiteten sich im Mittelfeld, so dass es insgesamt eine sehr chancenarme Begegnung wurde. Eichenau allerdings hatte mehr Spielanteile und ging auch nach 28. Minuten verdient durch Richard Jackes in Führung. „Eichenau hätte auch mit 2:0 in die Pause gehen können“, berichtete Stapfer, denn James Phebey nagelte noch einen Freistoß an die Latte.“

Stapfer stellte seine Mannschaft in der Pause um und kam nun besser zurecht. „Die zweiten 45 Minuten gingen an uns“, so Stapfer. Vor allem die Schlussphase gehörte komplett dem SCO II. „Aber wir waren in der Offensive einfach mal wieder zu harmlos, um das Spiel noch komplett zu drehen“, musste Stapfer am Ende der 90 Minuten erkennen. Lediglich ein verwandelter Elfmeter von Sebastian Rieder, eine Viertelstunde vor dem Abpfiff war Moritz Wizani im Strafraum gefoult worden, bescherte der Landesliga-Reserve die Punkteteilung. „Für uns zählen eigentlich nur noch Dreier“, meinte Eichenaus Co-Trainer Markus Wex. „Aber die Punkteteilung ist zumindest für die Moral der Spieler gut, nämlich nicht verloren zu haben.“