Eichenau zieht den Kopf noch aus der Abstiegs-Schlinge

Auf dem letzten Drücker hat der FC Eichenau den Klassenerhalt perfekt gemacht. Spielertrainer Sebastian Schmeiser höchstpersönlich sorgte mit seinen beiden Treffern beim 2:2 (0:0)-Unentschieden bei Jahn Landsberg für den letzten fehlenden Punkt, dank dem die Starzelbacher die Saison auf dem neunten, und damit über dem ominösen Strich, beenden.

Sichtlich erschöpft sanken die Eichenauer Spieler nach dem Schlusspfiff zu Boden. Danach galt es noch einige bange Minuten zu überstehen, denn die Partie in Hohenfurch dauerte noch an. Dort ein weiterer Treffer und der FCE müsste in die Abstiegsrelegation. Doch dazu kam es letztlich nicht. Als die Kunde vom Schlusspfiff in Hohenfurch in Landsberg eintraf, kannte der Jubel im Lager des FC Eichenau keine Grenzen mehr.

„Das Spiel war ein Spiegelbild unserer Saison“, sagte ein sichtlich erschöpfter Sebastian Schmeiser. „Wir hatten Chancen für einen Sieg.“ Aber zumindest die Moral stimmte.

Zweimal ging Bezirksliga-Absteiger Jahn Landsberg, die die Saison im Tabellenmittelfeld abschlossen, durch Luca Sigl (50., 82.) in Führung, zweimal glich Schmeiser für Eichenau aus (73., 84.). Den beiden Schmeiser-Treffern ging jeweils ein sehenswerter Spielzug über die Stationen Fabian Rother und Daniel Städtler voraus.

Ansonsten war es viel Krampf bei sommerlichen Temperaturen, wie Coach Schmeiser am Ende meinte. Im Wissen um die Wichtigkeit des Spiels habe seiner Mannschaft die Leichtigkeit gefehlt. Bei den beiden Gegentreffern habe man jedoch zu leichte Fehler gemacht. Aber, so Schmeiser, „wir sind zweimal zurückgekommen.“