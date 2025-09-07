Eichenau spielt schlecht und holt dennoch einen Punkt

Ein Lebenszeichen aus der unteren Tabellenregion sendete der FC Eichenau. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Schmeiser erkämpfte sich im Kellerduell bei Jahn Landsberg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Ein Lebenszeichen aus der unteren Tabellenregion sendete der FC Eichenau. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Schmeiser erkämpfte sich im Kellerduell bei Jahn Landsberg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge war es der erste Punktgewinn für die Starzelbacher in dieser Saison.

Auch die gastgebenden Landsberger freuten sich über ihren ersten Saisonzähler. Beide Teams zieren Seite an Seite das Tabellenende.

„Im Spiel war das drin, was draufstand. Das war ein ganz schwaches Fußballspiel. Grausam“, sagte der ziemlich ernüchterte Eichenauer Trainer Sebastian Schmeiser nach dem Schlusspfiff. Er fügte hinzu: „Diesen Tag müssen wir ganz schnell vergessen. Heute hat einfach nichts gestimmt. Wir wissen, dass wir es besser können.“

Kreisliga-Niveau hatte das Duell der Kellerkinder zu keiner Zeit des Spiels. Schmeiser erklärte: „Alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren die falschen.“

Zumindest die Moral beim FC Eichenau stimmte zuversichtlich. Die Landsberger Führung durch Luis Dillinger (36.) glich James Phebey eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff aus. Der FCE-Kapitän drückte eine Flanke von Dennis Siebach über die Linie. Ansonsten boten beide Teams fußballerische Magerkost. Torchancen waren hüben wie drüben Mangelware.