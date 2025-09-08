Eichenau holt Punkt in „ganz schwachem Fußballspiel"

Der FC Eichenau traf zu Hause auf den SC Unterpfaffenhofen. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Ein Lebenszeichen aus der unteren Tabellenregion sendete der FC Eichenau. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Schmeiser erkämpfte sich im Kellerduell bei Jahn Landsberg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge war es der erste Punktgewinn für die Starzelbacher in dieser Saison. Auch die gastgebenden Landsberger freuten sich über ihren ersten Saisonzähler. Beide Teams zieren Seite an Seite das Tabellenende.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr FT Jahn Landsberg FT Landsberg FC Eichenau Eichenau 1 1 Abpfiff „Im Spiel war das drin, was draufstand. Das war ein ganz schwaches Fußballspiel. Grausam“, sagte der ziemlich ernüchterte Eichenauer Trainer Sebastian Schmeiser nach dem Schlusspfiff. Er fügte hinzu: „Diesen Tag müssen wir ganz schnell vergessen. Heute hat einfach nichts gestimmt. Wir wissen, dass wir es besser können.“