Eichenau hat den Klassenerhalt nach Erfolgsserie plötzlich selbst in der Hand

Der FC Eichenau (in Schwarz) im Spiel gegen den TSV Gilching II (rote Trikots). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Nach dem Kantersieg gegen Deisenhofen III fehlen noch zwei Punkte zur Relegation. Das Restprogramm macht sogar den direkten Verbleib möglich.

Ein deutliches Lebenszeichen im Tabellenkeller hat der FC Eichenau gesendet. In Abwesenheit ihres erkrankten Trainers Sebastian Schmeiser feierten die Starzelbacher gegen den FC Deisenhofen III einen überzeugenden 5:0 (4:0)-Erfolg. Für die dritte Mannschaft des Bayernligisten aus dem Münchner Süden war es nach dem 1:9 in Fuchstal drei Tage zuvor gleich die nächste herbe Niederlage. Das Thema Abstiegskampf bleibt für Deisenhofen damit akut. In Eichenau dagegen wächst nach dem dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen der Glaube an den Klassenerhalt wieder spürbar. Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf die Relegationsplätze nur noch zwei Punkte. Angesichts des Restprogramms mit direkten Duellen gegen Gilching II, Maisach und Türkenfeld ist inzwischen selbst der direkte Ligaverbleib keine Utopie mehr.

„Wir waren heute galliger, giftiger. Die Jungs haben es mehr gewollt“, sagte Co-Trainer Markus Wex nach dem Schlusspfiff. Mit einem Doppelschlag sorgten Nico Stotz (8.) und Fabian Lang (9.) früh für klare Verhältnisse. Sebastian Preibisch erhöhte in der 22. Minute, drei Minuten später traf Stotz erneut zum 4:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel nahm Eichenau etwas Tempo heraus, ohne die Kontrolle zu verlieren. „Wir haben nichts mehr zugelassen“, sagte Wex. Den Schlusspunkt setzte mit dem Abpfiff der kurz zuvor eingewechselte Lucas Kohlhase, der den höchsten Saisonsieg des FCE perfekt machte. (Dirk Schiffner)