Eichenau bricht in der Schlussphase ein und behält rote Laterne

Der FC Eichenau bleibt das Schlusslicht der Kreisliga. Beim 1:4 gegen Landsberg zeigte das Team katastrophale Fehlpässe. Der Abstieg droht.

Wars das schon für den FC Eichenau? Auch nach dem 12. Spieltag leuchtet die Rote Laterne am Starzelbach. Mit 1:4 (1:0) kam die Mannschaft von Trainer FC-Coach Sebastian Schmeiser gegen den TSV 1882 Landsberg II unter die Räder. Dabei sah es knapp 80 Minuten überhaupt nicht danach aus. Wieder einmal haderte Schmeiser mit der mangelhaften Chancenverwertung. „Meine Mannschaft hat über weite Strecken einen engagierten Auftritt hingelegt.“ Zu Wahrheit gehört aber auch, dass die Eichenauer in der Schlussphase einbrachen und den Gegner mit katastrophalen Fehlpässen zum Toreschießen einluden.

Chancenwucher wird bestraft

Allein Nico Stotz hätte seinem Führungstreffer nach fünf Minuten zwei weitere Tore folgen lassen müssen. In der 49. Minute steuerte der 26-Jährige auf den Landsberger Schlussmann zu, zielte aber vorbei. Zwei Minuten später schoss Stotz aus Nahdistanz den TSV-Keeper an, nachdem dieser ihm den Ball mustergültig serviert hatte. So kam es, wie es kommen musste: Benedikt Oppenrieder glich mit ersten Landsberger Torschuss aus (66.). Der eingewechselte Luca Dollinger traf nach 83 Minuten zum 1:2. Die Eichenauer Defensive schaute staunend zu.

Drei Minuten vor dem Schlusspfiff nutzte Benedikt Oppenrieder einen katastrophalen Fehlpass in der Eichenauer Hintermannschaft, umkurvte FC-Schlussmann Tobias Brendel und schob den Ball ins leere Tor. Landsbergs Armend Gashi machte in der Nachspielzeit das Debakel perfekt.