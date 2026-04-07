Eichenau besiegt Aich und gibt die rote Laterne ab

Der FC Aich in den blauen Trikots musste sich gegen Eichenau mit einer Niederlage abfinden. – Foto: Metzler

„Wer vorne die Tore nicht macht, der fängt sich halt irgendwann hinten eins ein“, sagte Aichs Trainer Marcel Aue nach der überraschenden Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Eichenau . Der Bezirksliga-Absteiger wartet im neuen Jahr immer noch auf den ersten Dreier. „Jetzt sind wir im Abstiegskampf mitten drin“, meinte Aue. „Den müssen die Jungs nun annehmen und Charakter zeigen oder es geht dahin.“

„Wir können noch gewinnen.“ Eichenaus Co-Trainer Markus Wex sprach nach den 90 Minuten von einem verdienten Sieg. „Schon in den ersten 45 Minuten standen die Chancen 5:1 für uns. Da hätten wir bereits führen müssen.“ Die Halbzeitpause habe den Gästen allerdings nicht gut getan. „Die hat uns ein wenig aus dem Rhythmus gebracht, und wir haben uns neu sortieren müssen“, so Wex. In dieser Phase versäumten es allerdings die Gastgeber daraus Kapital zu schlagen.

Der alles entscheidende Treffer fiel in der 84. Minute. Nach einer Flanke von Simon Kemmer stand Sebastian Preibisch am Fünfer goldrichtig und köpfte das Leder ins Aicher Tor.

Durch den Sieg konnte die Elf von Eichenaus Trainer Sebastian Schmeiser nach langer Zeit die rote Laterne an den FT Jahn Landsberg abgeben und die Plätze in der Tabelle tauschen. „Wir haben jetzt noch acht Spiele, und wenn wir so wie heute auftreten, dann ist für uns schon noch etwas drin. Am kommenden Sonntag kommt es bei uns in Eichenau zum Kellerderby gegen Landsberg. Wir werden mit Respekt und großem Engagement in diese Begegnung gehen und versuchen, einen weiteren Dreier einzufahren.“