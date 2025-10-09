Eichede II will gegen Lägerdorf wieder einfacher spielen

Vor dem Heimspiel gegen den TSV Lägerdorf am Sonntag (14 Uhr) steht der SV Eichede II in der Landesliga Holstein unter Zugzwang. Nach sieben Niederlagen aus den vergangenen acht Spielen will die Mannschaft von Trainer Marc Fischer endlich wieder punkten.

„Gegen ein sehr robustes und gestandenes Team müssen wir ganz eng zusammenrücken und gemeinsam überzeugen“, sagte Fischer im Vorfeld der Partie. „Wir wollen uns von den vergangenen Ergebnissen lösen und durch Einfachheit wieder in die Erfolgsspur finden. Ich denke, das ist jetzt auch in der Mannschaft angekommen.“

Nach der 0:3-Niederlage beim TSV Bargteheide bleibt der Rückstand auf das rettende Ufer bei drei Punkten. Eichede II belegt mit sechs Zählern aus elf Spielen den vorletzten Tabellenplatz, punktgleich mit Schlusslicht Ratzeburger SV.

Gegner Lägerdorf reist mit 16 Punkten und der Empfehlung von fünf Saisonsiegen an, gilt als physisch stark und erfahren. Die Fischer-Elf setzt auf eine kompakte Defensive und eine geschlossene Mannschaftsleistung, um gegen den Favoriten zu bestehen.