Eichede II vor wichtigem Auswärtsspiel in Hartenholm

Nach dem unglücklichen 1:2 gegen den TSV Lägerdorf steht der SV Eichede II in der Landesliga Holstein weiter am Tabellenende. Am Sonntag (15 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Marc Fischer beim TuS Hartenholm an – und will dort den dringend benötigten Befreiungsschlag landen.

„Wir wissen aus der letzten Saison, wie schwer es sein kann, in Hartenholm zu bestehen“, betonte Fischer vor der Partie. „Wir müssen die Atmosphäre annehmen, dagegenhalten und unsere spielerische Qualität gezielt einsetzen.“ Besonders im Umschaltspiel sieht der Coach die größte Herausforderung: „Der Gegner verfügt dort über Qualität, die wir kontrollieren müssen. Da müssen wir hellwach sein.“

Trotz der anhaltenden Ergebniskrise blickt Fischer optimistisch nach vorn. „Die letzte Woche gibt uns Zuversicht, dass wir uns auf Dauer mit solchen Leistungen auch wieder mit Punkten belohnen werden. Damit wollen wir jetzt in Hartenholm starten.“

Eichede II rangiert mit sechs Punkten aus zwölf Spielen weiter auf Rang 16, punktgleich mit Ratzeburg. Gastgeber Hartenholm hat nach zehn Partien neun Punkte auf dem Konto und könnte mit einem Sieg den Abstand zum Tabellenkeller weiter vergrößern.