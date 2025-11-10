Eichede II verliert Kellerduell in Ratzeburg knapp

Der SV Eichede II hat in der Landesliga Holstein ein wichtiges Spiel im Tabellenkeller knapp verloren. Beim direkten Konkurrenten Ratzeburger SV unterlag das Team von Trainer Marc Fischer mit 2:3 (2:2) und bleibt damit auf dem letzten Tabellenplatz.

Schon früh entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Jannik Edler brachte die Gastgeber in der zehnten Minute in Führung, ehe Hendrik Holderbaum nur drei Minuten später den Ausgleich erzielte. Nach zwanzig Minuten traf Sören Todt zum 2:1 für Ratzeburg, doch Jonas Maximilian Evers stellte kurz vor der Pause den 2:2-Halbzeitstand her. In der Schlussphase entschied erneut Todt mit seinem zweiten Treffer (86.) das Duell.

„Ein Spiel, das eigentlich weder einen Gewinner noch einen Verlierer verdient hatte“, sagte Fischer nach dem Abpfiff. „Ratzeburg hatte die etwas besseren Chancen, aber insgesamt nicht mehr Möglichkeiten als wir. Dafür hatten wir mehr Ballbesitz und hätten bis zu drei Elfmeter bekommen können – teils sogar müssen. So bitter kann Fußball sein, wenn man im Tabellenkeller steht.“

Trotz der Enttäuschung blickte Fischer nach vorne: „Wir werden weiter an uns arbeiten und wissen, dass wir nach vorne mehr Wucht entwickeln müssen, um Spiele zu gewinnen. Genau daran werden wir in den kommenden Wochen intensiv arbeiten.“