Eichede II unterliegt in Rönnau: Last-Minute-Konter kostet Punktgewinn

Der SV Eichede II hat in der Landesliga Holstein eine bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Beim SC Rönnau unterlag das Team von Trainer Marc Fischer mit 2:3 (1:1). In einer hektischen Begegnung mit drei Platzverweisen, einem verschossenen Elfmeter und einem späten Kontertor verspielte Eichede II eine frühe Führung.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend: Erijon Luma brachte den SVE nach elf Minuten in Führung. In der Anfangsphase dominierte Eichede II das Geschehen, wie auch Trainer Fischer bestätigte: „Die ersten zehn Minuten überrollen wir Rönnau immer wieder und kommen schon schnell zu guten Torchancen.“
Doch der anfängliche Schwung verflachte zusehends. "Völlig unverständlich verlieren wir nach und nach den Faden. Keine Ballzirkulation und viel zu große Abstände in der Defensive", erklärt Fischer. Lasse Koth glich für Rönnau nach 36 Minuten aus.
Der zweite Durchgang geriet dann zur hitzigen Nervenschlacht: Innerhalb einer Minute dezimierten sich beide Teams, als erst Koth mit Gelb-Rot und direkt im Anschluss Luma nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sahen (beide 55.). „Sowas darf uns nicht passieren in der aktuellen Situation“, ärgerte sich Fischer. „Jeder muss sich jetzt deutlich strecken.“
Omer Shwan drehte das Spiel für die Gastgeber in der 60. Minute. Zwar glich Jan Bojarinow in der 90. Minute für Eichede II nochmals aus, doch in der Nachspielzeit traf Mats Hamann nach einem Konter zum entscheidenden 3:2. Besonders bitter: Eichede II vergab in der Schlussphase auch noch einen Strafstoß.
Mit sechs Punkten aus neun Spielen steht Eichede II weiter auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf das gesicherte Mittelfeld beträgt bereits drei Zähler.
SC Rönnau – SV Eichede II 3:2
SC Rönnau: Nico Heuer, Tim Hamann, Lasse Koth, Torge Willhoeft, Mirco Schultz (15. Omer Shwan), Marvin Heckler, Matti Ole Heßmer (72. Tim Wohlert), Niklas Bibo, Janick Loose (81. Hannes Peter Hildebrandt), Lauriz Losser (66. Sebastian Buss), Marko Stoliar (53. Ruven Seydel) - Trainer: Jan Vogelsang
SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum, Yannik Marschner, Kartik Sharma, Nick Henry Tonder (63. Torge Leo Facklam), Henry Koglin, Jeremy Leandro Liebe, Luke Noel Ruge (84. Hakob Avetisyan), Ihab M´kadmi (67. Cacanja Akoma Lawrence) (76. Elias Anuari), Jan Bojarinow, Erijon Luma - Trainer: Marc Fischer
Schiedsrichter: Florentin Henning Gartz - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Erijon Luma (11.), 1:1 Lasse Koth (36.), 2:1 Omer Shwan (60.), 2:2 Jan Bojarinow (90.), 3:2 Mats Hamann (90.+5)
Gelb-Rot: Lasse Koth (55./SC Rönnau/)
Rot: Erijon Luma (55./SV Eichede II/Täglichkeit)
Gelb-Rot: Niklas Bibo (65./SC Rönnau/)