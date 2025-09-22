– Foto: Ostseehopper

Eichede II unterliegt in Rönnau: Last-Minute-Konter kostet Punktgewinn Drei Platzverweise und ein vergebener Elfmeter prägen turbulente Schlussphase

Der SV Eichede II hat in der Landesliga Holstein eine bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Beim SC Rönnau unterlag das Team von Trainer Marc Fischer mit 2:3 (1:1). In einer hektischen Begegnung mit drei Platzverweisen, einem verschossenen Elfmeter und einem späten Kontertor verspielte Eichede II eine frühe Führung.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend: Erijon Luma brachte den SVE nach elf Minuten in Führung. In der Anfangsphase dominierte Eichede II das Geschehen, wie auch Trainer Fischer bestätigte: „Die ersten zehn Minuten überrollen wir Rönnau immer wieder und kommen schon schnell zu guten Torchancen.“ Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr SC Rönnau SC Rönnau SV Eichede SV Eichede II 3 2 Abpfiff

Doch der anfängliche Schwung verflachte zusehends. "Völlig unverständlich verlieren wir nach und nach den Faden. Keine Ballzirkulation und viel zu große Abstände in der Defensive", erklärt Fischer. Lasse Koth glich für Rönnau nach 36 Minuten aus. Der zweite Durchgang geriet dann zur hitzigen Nervenschlacht: Innerhalb einer Minute dezimierten sich beide Teams, als erst Koth mit Gelb-Rot und direkt im Anschluss Luma nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sahen (beide 55.). „Sowas darf uns nicht passieren in der aktuellen Situation“, ärgerte sich Fischer. „Jeder muss sich jetzt deutlich strecken.“