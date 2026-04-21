Eichede II setzt Serie fort – Bargteheide bleibt offensiv harmlos

– Foto: Timo Babic

Der SV Eichede II hat seine starke Phase bestätigt und sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den TSV Bargteheide weiter Luft im Tabellenkeller verschafft. Vor 105 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der sich beide Teams wenig Raum ließen.

Trainer Michel Wohlert ordnete die erste Halbzeit entsprechend ein: „Besonders im ersten Durchgang haben sich beide Teams nichts geschenkt.“ Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber dann jedoch eine kurze Phase der Unordnung beim Gegner konsequent aus. Norman Owen Giebler brachte Eichede II in der 51. Minute in Führung, ehe Justin Krüger nur zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte.

Bargteheide ohne Durchschlagskraft

Aus Sicht der Gäste lag der Knackpunkt genau in dieser Phase: „In der zweiten Halbzeit verteidigen wir kurze Zeit nicht resolut genug“, erklärte Wohlert. Zudem blieb Bargteheide im Angriff zu ungefährlich: „Wir sind dann insgesamt auch zu ungefährlich nach vorne.“