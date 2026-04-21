Eichede II setzt Serie fort – Bargteheide bleibt offensiv harmlos

Der SV Eichede II hat seine starke Phase bestätigt und sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den TSV Bargteheide weiter Luft im Tabellenkeller verschafft. Vor 105 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der sich beide Teams wenig Raum ließen.
Trainer Michel Wohlert ordnete die erste Halbzeit entsprechend ein: „Besonders im ersten Durchgang haben sich beide Teams nichts geschenkt.“ Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber dann jedoch eine kurze Phase der Unordnung beim Gegner konsequent aus. Norman Owen Giebler brachte Eichede II in der 51. Minute in Führung, ehe Justin Krüger nur zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte.
Aus Sicht der Gäste lag der Knackpunkt genau in dieser Phase: „In der zweiten Halbzeit verteidigen wir kurze Zeit nicht resolut genug“, erklärte Wohlert. Zudem blieb Bargteheide im Angriff zu ungefährlich: „Wir sind dann insgesamt auch zu ungefährlich nach vorne.“
Trotz der ausgeglichenen Anlage des Spiels fehlte es somit an entscheidenden Momenten auf Seiten der Gäste. „So ein Spiel muss man dann aber eben trotzdem auch mal zu Null spielen“, sagte Wohlert und ergänzte selbstkritisch: „Neben ein paar fragwürdigen Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben, haben wir uns heute aber vor allem selbst im Weg gestanden.“
SV Eichede II – TSV Bargteheide 2:0
SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum, Linus Schürfeld (85. Cacanja Akoma Lawrence), Nico Fischer, Lasse Berger (65. Torge Leo Facklam), Jonas Maximilian Evers, Norman Owen Giebler (72. Torge Maltzahn), Tamo Clausen (77. Matteo David Morello), Jan Bojarinow (82. Luke Noel Ruge), Kazusanosuke Ikeda, Justin Krüger - Trainer: Marc Fischer
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Louis Hinze, Sebastian Noah Mac Leu, Florian Henk, Henri Lasse Benthien, Pascal Leppin (63. Luca Maximilian Schulz), Nils Fritzsche (72. Jan Luca Schulz), Fynn Bartsch (78. David Timmermann), Malte Kentzler, Miles Kinnigkeit (72. Max Christian Nolle), Karl Johann Hagelstein (80. Lenas Jahn) - Trainer: Michel Wohlert
Schiedsrichter: Laurin Ole Niemann - Zuschauer: 105
Tore: 1:0 Norman Owen Giebler (51.), 2:0 Justin Krüger (61.)