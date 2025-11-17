Eichede II rettet spät einen Punkt – Meyer trifft in letzter Sekunde

Todesfelde verteidigte von Beginn an tief und kompakt – und Eichede tat sich schwer, passende Lösungen gegen das engmaschige Bollwerk zu finden. Jakob Friedrichs nutzte nach einem Umschaltmoment die erste große Möglichkeit der Gäste und brachte sie nach 31 Minuten in Führung. Eichedes Angriffsbemühungen blieben dagegen im ersten Durchgang zu harmlos. Trainer Marc Fischer sparte später nicht mit Kritik: „Wir spielen eine viel zu leblose erste Halbzeit. Wir haben zwar viel Ballbesitz, doch im letzten Drittel fehlen uns Mut und das Auge für die einfachen, klaren Lösungen.“

Nach der Pause schob sich das Spielgeschehen fast ausschließlich in die Todesfelder Hälfte. Eichede II setzte den Gegner immer stärker unter Druck, suchte häufiger den direkten Weg und zwang Todesfelde II über weite Strecken in die eigene Box. Die Gäste hielten jedoch lange stand – auch, weil Eichede bei vielversprechenden Ansätzen den letzten Pass nicht präzise genug spielte.

Der späte Ausgleich war dann die logische Folge der druckvollen Schlussphase. Nach einem langen Ball und einer letzten Umschaltsituation schob Meyer den Ball zum 1:1 ein – ein Treffer, der sich weniger aus zwingenden Chancen als aus hartnäckiger Beharrlichkeit ergab. „Mit dem letzten Angriff den Lucky Punch zu setzen, tut natürlich gut“, sagte Fischer. „Auch wenn wir auf die gesamte Vorstellung nicht stolz sein können, darf uns dieses Tor Mut für die kommende Woche geben.“

Todesfelde-Trainer Sebastian Fojcik zeigte sich dagegen enttäuscht: Seine Mannschaft hatte die Partie mit ihrer tiefen, cleveren Ausrichtung lange kontrolliert und verpasste es, kurz nach der Pause auf 2:0 zu erhöhen. „Wenn wir unsere Konter klarer ausspielen, können wir das Spiel komplett dicht machen“, sagte er. Besonders der Gegentreffer kurz vor Schluss wurmte ihn: „In der 94. Minute, als du halt den Feldverweis gegen Eichede gesehen hast und den eigenen Ballbesitz an der Mittellinie hast, 40 Sekunden auf der Uhr sind, darfst du den Ball nicht einfach nur reinschippen und in den Konter laufen, sondern du musst den klar in eine Ecke reinspielen oder keine Ahnung, ins Haus spielen oder was auch immer. Das ist völlig egal! 40 Sekunden musst du überstehen. Du darfst niemals in eine Kontersituation laufen und einen Kopfball zulassen. Das ist maximal unglücklich und eine Verkettung falscher Entscheidungen.“

In der Tabelle bleibt der SVE trotz des Unentschiedens auf Rang 15, hat nun aber elf Punkte auf dem Konto und verkürzt den Rückstand auf Todesfelde. Für Fischer und seine Mannschaft ist der späte Treffer ein kleiner, aber wichtiger Schritt im Abstiegskampf – und ein Signal, dass die Mannschaft trotz aller Rückschläge weiter an sich glaubt.