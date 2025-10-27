Eichede II punktet beim Favoriten – Facklam trifft doppelt

Der SV Eichede II hat in der Landesliga Holstein beim FC Dornbreite Lübeck ein beachtliches 2:2 (1:1) erreicht. Torge Leo Facklam erzielte beide Treffer für die Mannschaft von Trainer Marc Fischer, die damit zum dritten Mal in Folge punktete und sich im Abstiegskampf weiter stabilisiert.

Eichede startete mutig in die Partie und wurde früh belohnt: Facklam nutzte in der siebten Minute einen erzwungenen Ballverlust der Gastgeber zur Führung. Dornbreite fand nur schwer ins Spiel, profitierte aber in der 24. Minute von einem Abstimmungsfehler in der Eicheder Hintermannschaft, den Volodymyr Pryiomov zum Ausgleich nutzte. Zuvor hatte Eichede die große Chance auf das 2:0, vergab aber freistehend vor dem leeren Tor.

Nach dem Seitenwechsel änderte ein Platzverweis die Statik der Partie. Dornbreite drehte die Begegnung zunächst durch einen direkten Freistoß von Vincent Janelt (65.), doch die Fischer-Elf antwortete schnell: Erneut war es Facklam, der mit seinem zweiten Treffer (72.) den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase drängte Eichede II sogar auf den Sieg und hatte weitere gute Möglichkeiten.

„Wir setzen den Trend der letzten Wochen fort und machen ein gutes Spiel“, sagte Fischer. „Wir lassen wenig zu und schaffen es auch immer mehr, unser Spiel mit Ball umzusetzen.“ Am Ende sei es sogar „ärgerlich, kein Tor mehr geschossen zu haben“, so der Trainer weiter. „Den Punkt nehmen wir trotzdem mit und wollen den Trend auch in der nächsten Woche fortsetzen.“