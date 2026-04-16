Eichede II nutzt Eichholzer Krise – klarer Heimsieg im Nachholspiel

Eichholzs Trainer Rene Sternberg zeigte sich nach Abpfiff selbstkritisch und klar in der Analyse: „Nach der heutigen Niederlage müssen wir klar anerkennen, dass der Gegner die bessere Mannschaft war und verdient gewonnen hat. Trotz einiger Ausfälle darf das keine Ausrede sein.“ Es sind deutliche Worte nach einem Auftritt, der den jüngsten Negativtrend der Gäste weiter verstärkte.

Bereits in der 28. Minute brachte Jonas Maximilian Evers die Hausherren in Führung, ehe Justin Krüger kurz vor der Pause per Foulelfmeter nachlegte. Der Eichholzer SV fand kaum Zugriff, wirkte in vielen Phasen unsortiert und geriet unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut ins Hintertreffen, als erneut Evers zum 3:0 traf. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden, auch wenn Vico Jones Dombrowski in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik betrieb.

Anerkennung für den Gegner – und Sorgen um den Saisonverlauf

Dabei hob Sternberg auch interne Aspekte hervor und richtete den Blick auf den Zusammenhalt im Verein: „Ein besonderer Dank gilt den vier Spielern aus der zweiten Herren. Das zeigt, was unseren Verein ausmacht und auf wen wir uns verlassen können. Da haben wir einfach tolle Jungs.“ Gleichzeitig ließ er keinen Zweifel daran, dass die sportliche Entwicklung aktuell Anlass zur Sorge gibt: „Leider haben wir in den letzten drei Spielen eine gute Ausgangsposition verspielt. So ist der Fußball: manchmal hart, aber auch ehrlich. Am Ende lügt die Tabelle nicht.“

Tatsächlich bleibt der Eichholzer SV mit 44 Punkten zwar auf Rang drei, hat im Rennen um die Spitzenplätze jedoch spürbar an Boden verloren. Während der SC Rapid Lübeck und VfB Lübeck II an der Spitze enteilt sind, verschärft sich der Druck auf die Verfolgerpositionen. Eichede II hingegen sendet mit dem zweiten starken Auftritt in Folge ein wichtiges Signal im Tabellenkeller – und zeigt, dass der Abstiegskampf längst neue Dynamik aufgenommen hat.