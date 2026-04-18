Eichede II im Aufwind – Bargteheide will mutig den nächsten Schritt

Der SV Eichede II geht mit breiter Brust in das Duell am 26. Spieltag gegen den TSV Bargteheide. Zwei Siege binnen weniger Tage – zunächst das 4:1 beim VfB Lübeck II, dann das 3:1 im Nachholspiel gegen den Eichholzer SV – haben die Mannschaft aus dem Tabellenkeller herausgeführt und deutlich an Selbstvertrauen gewinnen lassen.
Mit nun 24 Punkten ist Eichede II zwar weiterhin im unteren Drittel angesiedelt, die jüngsten Auftritte sprechen jedoch eine klare Sprache. Gerade offensiv präsentierte sich das Team zuletzt durchschlagskräftig und nutzte seine Chancen konsequent.
Beim TSV Bargteheide ist die Ausgangslage differenzierter. Das 1:1 gegen den TuS Hartenholm am vergangenen Spieltag brachte zwar einen Punkt, ließ aber auch erkennen, dass die Mannschaft aktuell nach Konstanz sucht. Trainer Michel Wohlert betont dennoch die Fortschritte: „Ergebnistechnisch sah es bei uns zuletzt nicht gut aus, aber die Tendenz bei uns ist klar positiv.“
Mit Blick auf den kommenden Gegner zeigt sich Wohlert gewarnt: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die in dieser Besetzung mit Sicherheit kein Abstiegskandidat ist. Das zeigen auch die letzten Spiele und Ergebnisse.“ Gleichzeitig unterstreicht er den eigenen Anspruch: „Wir haben sehr gut trainiert und sind bestens vorbereitet. Entsprechend mutig werden wir sein und wollen unbedingt gewinnen.“
Das Hinspiel entschieden die Bargteheider deutlich mit drei zu null für sich – ein Ergebnis, das als Orientierung dienen kann, angesichts der aktuellen Formkurve des Gegners jedoch nur begrenzte Aussagekraft besitzt.