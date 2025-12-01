Eiche Weisen und Stahl Wittstock jubeln, LSV Zichow siegt 6:4

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV Union Neuruppin 1990 – SV Prignitz-Maulbeerwalde 1:0 Vor 30 Zuschauern entwickelte sich ein enges und kampfbetontes Spiel, in dem die Gastgeber ihre leichte Feldüberlegenheit erst in der 25. Minute in Zählbares ummünzen konnten: Marcus Krahl traf entschlossen zum 1:0. Anschließend verteidigte Union Neuruppin den Vorsprung mit viel Einsatz und brachte den knappen Sieg schließlich über die Zeit.

FSV Veritas Wittenberge/Breese II – TSV Wustrau 0:5 Der TSV Wustrau ließ den Gastgebern kaum Raum und zeigte sich vor dem Tor eiskalt. Ein unglückliches Eigentor von Hannes Zemelka in der 37. Minute eröffnete den Torreigen, ehe Erik Gürtel (40.) und Domenic Dean Biemann (44.) noch vor der Pause nachlegten. Biemann erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute auf 0:4. Jannis Rehfeld setzte in der 84. Minute den Schlussakkord zu einem souveränen Auswärtssieg.

SV Eiche 05 Weisen – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 4:3 Die Zuschauer bekamen eine spektakuläre Partie mit ständig wechselnden Momenten geboten. Tyler Brauer brachte Weisen in der 18. Minute in Führung, doch Florian Kuhnert egalisierte in der 28. Minute. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Erst verwandelte Levin Lars Michael in der 45.+1 Minute einen Foulelfmeter zum 2:1, dann traf erneut Florian Kuhnert nur eine Minute später zum 2:2. Im zweiten Durchgang setzte Weisen die entscheidenden Akzente: Benjamin Schulz (70.) und Luis Hartwig (79.) trafen zum 4:2. Der Anschlusstreffer von Ansumana Ceesay in der 88. Minute sorgte noch einmal für Spannung, änderte aber nichts am Heimsieg.

FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – SV Eintracht Alt Ruppin II 2:2

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Erik Pein traf in der 3. und 22. Minute doppelt und brachte Alt Ruppin II früh mit 0:2 in Führung. Doch Wusterhausen zeigte Moral – Eric Stiefel verkürzte zunächst in der 51. Minute und sorgte in der 80. Minute auch für den Ausgleich. Am Ende trennten sich beide Teams unentschieden.

SG Stahl Wittstock – Zernitzer SV 1951 4:3

Ein atemberaubendes Spiel mit sieben Treffern. Jano Karsten eröffnete in der 17. Minute für Wittstock, doch Tom Herde glich nur zwei Minuten später aus. Innerhalb kurzer Zeit stellten Tom Weber (27.) und Patrick Schönfeldt (29.) auf 3:1. Zernitz blieb jedoch dran und verkürzte durch Jacob Rossa in der 40. Minute. In der 69. Minute sorgte wieder Patrick Schönfeldt für etwas Ruhe, bevor Jacob Rossa in der 90.+1 Minute noch einmal für Spannung sorgte. Wittstock rettete den knappen Sieg über die Zeit.

SV 90 Fehrbellin – Meyenburger SV Wacker 1922 3:1

Die Gäste gingen nach 24 Minuten durch Niklas Krassowski in Führung. Fehrbellin fand nach der Pause deutlich besser ins Spiel zurück: Fabian Buchali glich in der 55. Minute aus, und Neo-Geronimo Semrau drehte das Spiel in der 64. Minute. In der Nachspielzeit besiegelte Niklas Grimmoni mit dem 3:1 den Heimsieg.

SV Blumenthal-Grabow – MSV 1919 Neuruppin II 3:2

Das Heimteam startete stark: Ron Passow traf bereits in der 6. Minute. Kurz vor der Pause gelang Ahmed Jama Ibrahim in der 44. Minute der Ausgleich, doch die Gäste mussten unmittelbar danach einen Rückschlag hinnehmen – Filipe da Silva Felix sah in der 45. Minute die Rote Karte. Blumenthal-Grabow nutzte die Überzahl: Jan Büssow (66.) und Jamiro-Leon Peters (70.) stellten auf 3:1. Paul Jonas Tonak verkürzte zwar in der 90. Minute per Foulelfmeter, doch der Sieg blieb beim Gastgeber.

Uckermarkliga

FSV Rot-Weiß Prenzlau II – SpG Parmen/Fürstenwerder 1:1

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich eine zähe, defensiv geprägte Begegnung, in der lange kein Treffer fallen wollte. Erst in der 75. Minute gelang Richard Schulz der erlösende Führungstreffer für die Gäste. Prenzlau II steckte jedoch nicht auf – und belohnte sich in der 90. Minute, als Denny Zabel zum 1:1 ausglich. Ein Remis nach einer spannenden Schlussphase.

Heinersdorfer SV 1973 – FC Husaria Schwedt 0:4

Der FC Husaria Schwedt zeigte sich vor 31 Zuschauern eiskalt und nutzte seine Chancen konsequent. Adrian Kalitowski eröffnete in der 26. Minute, Kamil Andrzej Obst legte in der 39. Minute nach. Nach der Pause sorgte Jakup Sebastian Milanowski in der 50. Minute für die Vorentscheidung. Dawid Sac traf schließlich in der 68. Minute zum klaren 0:4 und besiegelte einen souveränen Auswärtssieg.

SpG Storkow/Vietmannsdorf – LSV Zichow 4:6

Dieses Spiel war ein Offensivspektakel, das die 55 Zuschauer kaum zur Ruhe kommen ließ. Bereits nach einer Minute traf Moritz Muchow zur Gäste-Führung, doch Storkow/Vietmannsdorf antwortete schnell durch Jakob Ratz (14.) und Chris Rohne (15.). Moritz Muchow stellte in der 24. Minute wieder den Ausgleich her. In der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse: Chris Rohne (50.) und Peter Krstanovic (51.) trafen binnen Sekunden zum 3:2 bzw. 3:3. Jonas Feuerhaak brachte die Gastgeber in der 54. Minute erneut nach vorne, doch Mathias Giersch (62.) glich wieder aus. Schließlich entschieden die Muchow-Brüder das Spiel zugunsten des LSV Zichow: Moritz Muchow (68.) und Kevin Muchow (76.) stellten den 4:6-Endstand her – ein torreiches Duell, das in Erinnerung bleibt.

SV 90 Pinnow – SV 1926 Lübbenow

Das Spiel wurde abgesagt.

