Eiche Weisen, TSV Wustrau und SV Pinnow im Torrausch

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Zernitzer SV 1951 – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 6:2 Zernitz bot vor 100 Zuschauern ein Offensivfeuerwerk. Manuel Lübke eröffnete in der 16. Minute, Christoph Probst legte drei Minuten später nach (19.). Philip Beutz erhöhte in der 27. Minute, bevor erneut Manuel Lübke (37.) traf. Ronny Miermeister verkürzte per Foulelfmeter (41.), doch noch vor der Pause stellte Manuel Lübke (44.) seinen Hattrick perfekt. In der zweiten Halbzeit traf Christoph Probst per Strafstoß (64.), ehe Pascal Brietzke in der 90. Minute den Endstand von 6:2 herstellte.

SV Eiche 05 Weisen – MSV 1919 Neuruppin II 9:0 Weisen überrollte die Gäste nach Belieben. Hugo Erdmann (7.) und Levin Lars Michael (24.) stellten früh die Weichen. Nach der Pause trafen Lukas Kämmerer (49.) und Joel Jay Krüger per Foulelfmeter (51.). Hugo Erdmann (68.) legte nach, bevor Alexander Mitter (79.) und erneut Joel Jay Krüger (82.) trafen. In den Schlussminuten sorgte Tom Stolz (88., 89.) mit einem Doppelpack für den 9:0-Endstand. Eine absolut dominante Vorstellung.

SV Union Neuruppin 1990 – SV 90 Fehrbellin 2:0 Neuruppin legte früh los: Maximilian Haupt traf in der 10. Minute, Markus Filarski erhöhte in der 21. Minute. Fehrbellin fand kaum ins Spiel, während Union souverän verteidigte und den Heimsieg einfuhr.

FSV Veritas Wittenberge/Breese II – SV Prignitz-Maulbeerwalde 2:1

Leon Antkowiak brachte Veritas in der 29. Minute in Führung. Jannes Langerwisch glich in der 61. Minute aus. Doch die Hausherren hatten die passende Antwort: Gordon Lahno traf in der 75. Minute zum 2:1-Sieg. Ein enges Spiel, das Veritas dank größerer Effizienz gewann.

SV Eintracht Alt Ruppin II – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 abgesagt

Die Partie wurde abgesagt.

SG Stahl Wittstock – TSV Wustrau 2:7

Wustrau startete furios: Erik Gürtel traf in der 4. und 11. Minute doppelt. Jamie Nick Pöhls (17.) und Domenic Dean Biemann per Foulelfmeter (23.) machten schnell alles klar. Jano Karsten (26.) verkürzte, doch Leon Spitzer (33.) und erneut Jamie Nick Pöhls (54.) bauten die Führung weiter aus. Domenic Dean Biemann traf in der 70. Minute erneut, Marc Schulz setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 2:7. Ein klarer Auswärtssieg.

SV Blumenthal-Grabow – Meyenburger SV Wacker 1922 1:0

Eine zähe Partie entschied sich spät: Valeri Marasov traf in der 87. Minute und bescherte Blumenthal-Grabow den knappen Heimsieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++

Uckermarkliga

SV 1926 Lübbenow – SpG Vierraden/Gartz 3:2

Vor 58 Zuschauern entwickelte sich eine dramatische Schlussphase. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Maciej Piotr Czyzewski die Gäste in der 68. Minute in Führung. Nur drei Minuten später glich Maciej Adrian Hofmann für Lübbenow aus (71.). Marcel Sieczkarz drehte das Spiel in der 80. Minute, doch Tobias Meschke sorgte in Minute 85 noch einmal für Spannung. Schließlich war es Pascal Podgorny, der in der 89. Minute den umjubelten 3:2-Siegtreffer erzielte. Ein hart erkämpfter Heimsieg.

Heinersdorfer SV 1973 – SpG Schwedt/Criewen II 1:5

Martin Oertel brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, doch Iven Bütow glich acht Minuten später aus. Nach der Pause übernahm Schwedt/Criewen II das Kommando: Timur Shermadini (53.), Bruno Lück (57.) und Florian Koch (59.) entschieden die Partie innerhalb weniger Minuten. Seweryn Borecki setzte in der 90. Minute das 1:5 und den Schlusspunkt. Eine klare Angelegenheit.

SpG Storkow/Vietmannsdorf – SV Eintracht Göritz 4:2

Ein intensives Spiel, das in der zweiten Halbzeit Fahrt aufnahm. Joel Mikolaizyk traf für Göritz zur Führung (55.), ehe Mohamed Dahr nur drei Minuten später ausglich (58.). Aber erneut schlug Joel Mikolaizyk zu (60.). In der Schlussphase drehte Storkow/Vietmannsdorf das Spiel durch einen Doppelpack von David Henke (78., 80.). Mohamed Dahr setzte in der 88. Minute den 4:2-Endstand.

SV 90 Pinnow – LSV Zichow 7:1

Zichow ging früh durch Moritz Muchow (6.) in Führung, doch danach dominierte Pinnow das Geschehen. Kristof Konitzer glich per Strafstoß aus (38.), Lars Klocke drehte die Partie kurz vor der Pause (44.). Nach Wiederanpfiff erhöhten Philip Hermann (50.) und erneut Lars Klocke (66.). In der Schlussphase trafen Patrick Höfert (81.), Justin Zick (87.) und noch einmal Patrick Höfert (89.) zum deutlichen 7:1. Eine Machtdemonstration des SV 90 Pinnow.

SpG Parmen/Fürstenwerder – SC Victoria 1914 Templin II 4:3

Ein turbulentes Spiel, das Parmen/Fürstenwerder beinahe aus der Hand gab. Paul Haegert (33.), Ricardo Küster (39.) und Marc Schaale (41.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Johannes Collin verkürzte per Foulelfmeter (45.+1). In der zweiten Hälfte stellte Ricardo Küster auf 4:1 (60.). Doch Templin II kam noch einmal gefährlich nahe: Johannes Collin traf in der 76. und 86. Minute und machte seinen Hattrick perfekt. Am Ende retteten die Gastgeber den knappen Sieg über die Zeit.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________