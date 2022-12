Eiche-Trainer gibt Amt ab - Der Neue ist schon da

"Das war ein Prozess", sagt Böckmann bezüglich seiner Rücktrittsgedanken. Nach einem ordentlichen Saisonstart hat Bargstedt ab dem Oktober nur noch ein Spiel gewonnen, ansonsten verloren. "Ich hatte das Gefühl, dass sich die Mannschaft nicht mehr zu 100 Prozent wehrt", sagt Böckmann, so etwas belastet ab einen bestimmten Punkt auch einen selbst. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sich Trainer nach einer bestimmten Zeit abnutzen und denke, die Mannschaft braucht eine neue Ansprache", so Böckmann.

"Ich bin dankbar, dass Marcus mich ins Trainerteam geholt hat", sagt Reremoser. Er habe Ziele als Trainer und sagt: "Es ist nicht so verkehrt, jetzt in der Bezirksliga zu sein." Das ist sodann auch das große Ziel: die Klasse zu halten. "Ich glaube an die Mannschaft, ich kenne das Potenzial", sagt Reremoser.

Reremoser will Bargstedt in der Bezirksliga halten

Der gebürtige Ahlerstedter, ausgebildet in der JSG A/O/Bargstedt, ist Teil des TuS Bargstedt, seit er 17 Jahre alt war. Als Jugendtrainer sammelte er Trainererfahrungen. "Die Bezirksliga ist für Bargstedt ein riesiger Erfolg", sagt Reremoser, diesen möchte er nun zusammen mit der Mannschaft erhalten.

Marcus Böckmann realisierte als Trainer den Bezirksliga-Aufstieg. Der einstige Abwehrspieler der SV Ahlerstedt/Ottendorf - 2003 wechselte er aus der eigenen Jugend in die A/O-Landesligamannschaft - wechselte 2009 als Spieler zum TuS Eiche Bargstedt in die 1. Kreisklasse. Gleich in seiner ersten Saison stieg Böckmann mit Eiche als Meister in die Kreisliga auf. 2018 übernahm er dann als Cheftrainer. In der Saison 2019/20 wurde Bargstedt überraschend Meister und feierte mit dem Bezirksliga-Aufstieg den "riesigen Erfolg".

"Ich will, dass sie die Klasse halten", sagt Böckmann. Er selbst macht "jetzt erst mal Pause", möchte aber irgendwann zurück auf die Trainerbank. .