Eibls Abschiedsgeschenk: Hohenpolding feiert Klassenerhalt

Relegation FC Hohenpolding - TSV St. Wolfgang – Foto: Hermann Weingartner

Entscheidendes Tor gegen St. Wolfgang im letzten Spiel.

Manchmal sind die Geschichten, die der Sport schreibt, selbst in Hollywood eine Prise zu kitschig. So eine trug sich am Donnerstagabend im Stadion der BSG Taufkirchen zu. Daniele Eibl lief in der Relegationspartie gegen den A-Klasse-Zweiten St. Wolfgang ein letztes Mal für den FC Hohenpolding auf. Er wechselt zur neuen Saison an genau jenen Ort zurück, wo ihm das entscheidende Tor zum Klassenerhalt für den FCH gelang. Hohenpolding siegte verdient 3:2 (2:2). Die Voraussetzungen für ein Fußballfest waren bei nasskaltem Wetter und dem zeitgleich stattfindenden Holzlandvolksfest eigentlich nicht ganz optimal, dennoch sorgten 800 Zuschauer für einen Rekordbesuch im BSG-Stadion in dieser Saison.

Fast 800 Zuschauer machen Stimmung Und die Teams unterhielten die Zuschauer mit reichlich Offensivfußball. Dabei mithelfen sollten auch beide Abwehrreihen, die mit der Offensivwucht des jeweils anderen so ihre Probleme hatten. Schon mit dem ersten nennenswerten Angriff ging Hohenpolding in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Martin Neudecker stand bei der Hereingabe mutterseelenallein und hatte keine Probleme mehr, den armen St. Wolfganger Keeper Lukas Linner zu überwinden. Im direkten Gegenzug, eine ähnliche defensive Überforderung beim FCH, mit dem Unterschied, dass Torhüter Florian Lehner aus kurzer Distanz gegen Manuel Grundner parierte.

Machtlos war Lehner dagegen, als in der elften Minute der Hohenpoldinger Maximilian Valentin den Ball ins eigene Tor beförderte, 1:1. In der Folge boten sich hüben wie drüben weitere gute Chancen, wobei Hohenpolding die St. Wolfganger Probleme, gerade in der Innenverteidigung, mit schnellem Umschaltspiel und zahlreichen Pässen durch die Schnittstelle immer wieder offenlegte. So auch in der 25. Minute, als Vitus Hoerl einen überragenden Pass durch den Wolfganger Abwehr-Torso hindurch spielte. Hätte Luis Karl nicht das 2:1 für den FCH gemacht, hätte es nach dem Zusammenprall mit Torhüter Linner Elfmeter geben müssen. Sowohl Keeper als auch Torschütze mussten minutenlang behandelt werden, konnten aber erst einmal weitermachen. Knapp zehn Minuten vor der Pause fast das 3:1: Schlitzohr Eibl zirkelte einen Freistoß knapp am rechten Kreuzeck vorbei, als St. Wolfgang mit der Ausführung des Freistoßes noch nicht gerechnet hatte. Doch der A-Klassist meldete sich fünf Minuten später zurück, Hohenpolding brach körperlich kurz vor der Pause ein. Nach einem unnötigen Ballverlust der Hohenpoldinger in halblinker Position bekam TSV-Spielertrainer Christian Brucia den Ball serviert und traf zum 2:2.

