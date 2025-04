Eibl warnt - Tiefenbrunner und Hoch in Kürze zurück

Die Karwoche hat es in sich für die DJK Vilzing: Am heutigen Dienstagabend kommt die SpVgg Ansbach zum Nachholspiel an den Huthgarten, am Karsamstag steht das Derby-Rückspiel in Hankofen auf dem Programm. Läuft es nach Wunsch, können die Schwarzgelben schon in dieser Woche den Klassenerhalt feiern...