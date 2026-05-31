Eiberg steigt in Bezirksliga auf, Unklarheiten bei Türkiyemspor Kreisliga A Essen: Während in Gruppe 2 mit dem Meistertitel von Preußen Eiberg alles klar im Aufstiegskampf ist, herrscht im Zweikampf zwischen Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Libanon Unklarheit. Der Spielabbruch bei Türkiyemspors Begegnung in Altenessen könnte für einen Saisonausgang am grünen Tisch sorgen. von Markus Becker · Heute, 22:47 Uhr · 0 Leser

Eiberg steigt auf. – Foto: UR-Pictures

Der Spielabbruch beim Spiel zwischen Türkiyemspor Essen und den Sportfreunden Altenessen könnte dem bis dahin mitreißenden Kampf im Auf- und Abstieg einen unwürdigen Abschluss bieten. Eine Entscheidung am grünen Tisch muss nun zeitnah erfolgen. Eine Spielwertung zugunsten Türkiyemspor würde die vorherige Ausgangsposition wiederherstellen und für einen Fernkampf am letzten Spieltag sorgen. Gleichzeitig wären in dem Fall die Sportfreunde Altenessen abgestiegen. Entsprechend werden sich diese ein Wiederholungsspiel erhoffen. Eine Spielwertung gegen Türkiyemspor ist in Anbetracht der Faktenlage nahezu ausgeschlossen. Während in Gruppe 1 unrühmliche Tumulte die Schlagzeilen schrieben, gab es in Gruppe 2 etwas zu bejubeln. Preußen Eiberg hat durch den 6:3-Sieg gegen die TGD Essen-West den Aufstieg sicher. Im Abstiegskampf ist derweil noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der ESC Rellinghausen II hält sich die Mini-Chance durch einen Punkt gegen SuS Niederbonsfeld am Leben. Der FSV Kettwig ist nach dem 2:8 gegen Alemannia Essen immer noch nicht durch.

________________ So läuft der 29. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

AL-ARZ Libanon hat im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Essen, Gruppe 1, einen wichtigen Coup gelandet und das Topspiel beim SV Borbeck deutlich mit 6:2 gewonnen. Bilal Abdallah brachte die Gäste nach 16 Minuten in Führung, ehe Evangelos Mitsiotis auf 2:0 stellte (33.). Borbeck kam kurz vor der Pause durch Lukas Fabijan noch einmal heran (45.), doch AL-ARZ blieb nach dem Seitenwechsel zielstrebiger.