 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Eiberg steigt in Bezirksliga auf, Unklarheiten bei Türkiyemspor

Kreisliga A Essen: Während in Gruppe 2 mit dem Meistertitel von Preußen Eiberg alles klar im Aufstiegskampf ist, herrscht im Zweikampf zwischen Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Libanon Unklarheit. Der Spielabbruch bei Türkiyemspors Begegnung in Altenessen könnte für einen Saisonausgang am grünen Tisch sorgen.

von Markus Becker · Heute, 22:47 Uhr · 0 Leser
Eiberg steigt auf.
Eiberg steigt auf. – Foto: UR-Pictures

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Der Spielabbruch beim Spiel zwischen Türkiyemspor Essen und den Sportfreunden Altenessen könnte dem bis dahin mitreißenden Kampf im Auf- und Abstieg einen unwürdigen Abschluss bieten. Eine Entscheidung am grünen Tisch muss nun zeitnah erfolgen. Eine Spielwertung zugunsten Türkiyemspor würde die vorherige Ausgangsposition wiederherstellen und für einen Fernkampf am letzten Spieltag sorgen. Gleichzeitig wären in dem Fall die Sportfreunde Altenessen abgestiegen. Entsprechend werden sich diese ein Wiederholungsspiel erhoffen. Eine Spielwertung gegen Türkiyemspor ist in Anbetracht der Faktenlage nahezu ausgeschlossen.

Während in Gruppe 1 unrühmliche Tumulte die Schlagzeilen schrieben, gab es in Gruppe 2 etwas zu bejubeln. Preußen Eiberg hat durch den 6:3-Sieg gegen die TGD Essen-West den Aufstieg sicher. Im Abstiegskampf ist derweil noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der ESC Rellinghausen II hält sich die Mini-Chance durch einen Punkt gegen SuS Niederbonsfeld am Leben. Der FSV Kettwig ist nach dem 2:8 gegen Alemannia Essen immer noch nicht durch.

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 1, Essen!

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen



________________

So läuft der 29. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Heute, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
2
6

AL-ARZ Libanon hat im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Essen, Gruppe 1, einen wichtigen Coup gelandet und das Topspiel beim SV Borbeck deutlich mit 6:2 gewonnen. Bilal Abdallah brachte die Gäste nach 16 Minuten in Führung, ehe Evangelos Mitsiotis auf 2:0 stellte (33.). Borbeck kam kurz vor der Pause durch Lukas Fabijan noch einmal heran (45.), doch AL-ARZ blieb nach dem Seitenwechsel zielstrebiger.

Mitsiotis stellte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (57.), bevor Issa Allouche den Vorsprung weiter ausbaute (75.). Zwar verkürzte Deniz Hotoglu noch einmal auf 2:4 (79.), doch Mohammed Mustapha (85.) und Antonio Lombardi (90.) machten den klaren Auswärtssieg perfekt. Die Gelb-Rote Karte gegen Youssef Semmo in der Nachspielzeit änderte daran nichts mehr.

AL-ARZ steht damit bei 66 Punkten aus 27 Spielen und hat die Tabellenführung zumindest vorerst übernommen. Türkiyemspor Essen folgt mit 63 Punkten, hat aber ein Spiel weniger absolviert und kann am Sonntag bei Sportfreunde Altenessen wieder vorbeiziehen. Damit läuft alles auf den großen Showdown in der kommenden Woche hinaus, während Borbeck nach der Niederlage bei 57 Punkten bleibt.

Heute, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
Abgebrochen

Das Skandalspiel zwischen Altenessen und Türkiyemspor wirft nun natürlich große Fragen für den Auf- und Abstiegskampf auf. Gibt es ein Wiederholungsspiel? Wann würde dies stattfinden? Wird die Partie zugunsten Türkiyemspor gewertet, das zu dem Zeitpunkt 3:2 führte? In dem Fall wäre Altenessen abgestiegen.

Heute, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
0
0
Abpfiff

Aus den Bezirksligen gab es gute Nachrichten für den DKSV. Die SpVgg Steele ist vor dem Abstiegsgipfel am letzten Spieltag in exzellenter Position die Klasse zu halten. Sollte es also bei zwei Absteigern aus Essen bleiben, würde auch der 13. Platz auf dem der DKSV steht, zum Klassenerhalt berechtigen. Das torlose Remis gegen Saloniki fließt dahingehend kaum in die Wertung ein. Vieles hängt aber auch noch vom Resultat der Sportfreunde Altenessen, die sich auch noch ein Wiederholungsspiel gegen Türkiyemspor erhoffen.

Die weiteren Spiele

Gestern, 14:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
1
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
3
4
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
3
2
Abpfiff
+Video

Nachholspiel vom 27. Spieltag

Do., 28.05.2026, 19:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
3
1
Abpfiff

DKSV Helene Essen – SV Borbeck 3:1
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Mohamed Essbai, Serhat Ursavas, Mazlum Kilicalp, Malek El Chaabi, Sipan Akkus, Halil Kilicalp, Azad Kilicalp (70. Adrian Beqiri) - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Arian Beqiri
SV Borbeck: Adrian Schäfer, Thomas Spiegelhoff, Niklas Bremer, Omed Sherzad (68. Luca Gastaldo), Lukas Fabijan (46. Jasper Luemba), Alessandro Schydlo, Raschid Marcel „Elle“ El-Damen (68. Yusef Hafez), Dustin Hoffmann, Marcel Schlomm, Kai Hoffmann, Mahmoud Ibrahim - Trainer: Kevin Betting
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 80
Tore: 1:1 Murat Er (27.), 0:1 Mahmoud Ibrahim (27. Foulelfmeter), 2:1 (30.), 3:1 (90.+4)

________________

So geht es am nächsten und letzten Spieltag weiter

30. Spieltag
02.06.26 SuS Haarzopf II - TuSEM Essen 1926 II
07.06.26 Türkiyemspor Essen - SpVg Schonnebeck II
07.06.26 DKSV Helene Essen - RuWa Dellwig
07.06.26 Essener SC Preußen - FC Karnap 07/27
07.06.26 FC Stoppenberg - SG Essen-Schönebeck II
07.06.26 AL-ARZ Libanon - FC Saloniki Essen
07.06.26 DJK SG Altenessen - SV Borbeck

________________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen!

So läuft der 29. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Heute, 13:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
6
3
Abpfiff

Ein Dreierpack von Bartosz Dykiel ebnete den Weg zur Meisterschaft. Schon in der ersten Hälfte war es ein wildes Offensivfeuerwerk, Eiberg machte dabei aber deutlich, dass sie das potentere Arsenal zur Verfügung haben. Mit einem 6:2 ging es die Kabinen. Ein Vorsprung, den der Tabellenführer in der Folge zu verteidigen wusste. Der späte Anschlusstreffer von Rafi Haya (82.) fiel dahingehend kaum ins Gewicht.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
2
8
Abpfiff
+Video

Alemannia Essen wird die Saison als souveräne Vizemeiste beenden. Das Team von Serhat Hakan zeigte allerdings auch keine Gnade mit dem FSV Kettwig, der immer noch die Klassenerhalt sicher hat. Besonders in der Schlussphase schraubten die Gäste gegen bereits geschlagene Hausherren das Ergebnis in die Höhe.

Heute, 12:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
1
1
Abpfiff

Sollte am letzten Spieltag alles nach Plan laufen, könnte der Punktgewinn gegen die favorisierten Bonsfelder Gold wert sein. Zwar führte der ESC sogar über weite Strecken, hält sich allerdings weiterhin die zarte Hoffnung auf ein Wunder. Die Rechnung für das Saisonfinale ist einfach: Gewinnt Rellinghausen während Kettwig parallel verliert, wäre der Klassenerhalt doch noch sicher.

Die weiteren Spiele

Heute, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
6
6
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
2
4
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
2
2
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
0
5
Abpfiff

________________

So geht es am nächsten und letzten Spieltag weiter

30. Spieltag
26.05.26 Bader SV 91 II - NK Croatia Essen 1:1
07.06.26 TuS Holsterhausen - DJK Blau-Weiß Mintard II
07.06.26 DJK Adler Union Frintrop II - ESC Rellinghausen II
07.06.26 Fortuna Bredeney - FSV Kettwig
07.06.26 SC Frintrop 05/21 - Teutonia Überruhr
07.06.26 TGD Essen-West - TuS Essen-West 81
07.06.26 Alemannia Essen - SV Leithe
07.06.26 SuS Niederbonsfeld - Preußen Eiberg

____

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: