Eiberg steigt in Bezirksliga auf, Unklarheiten bei Türkiyemspor

Der Spielabbruch beim Spiel zwischen Türkiyemspor Essen und den Sportfreunden Altenessen könnte dem bis dahin mitreißenden Kampf im Auf- und Abstieg einen unwürdigen Abschluss bieten. Eine Entscheidung am grünen Tisch muss nun zeitnah erfolgen. Eine Spielwertung zugunsten Türkiyemspor würde die vorherige Ausgangsposition wiederherstellen und für einen Fernkampf am letzten Spieltag sorgen. Gleichzeitig wären in dem Fall die Sportfreunde Altenessen abgestiegen. Entsprechend werden sich diese ein Wiederholungsspiel erhoffen. Eine Spielwertung gegen Türkiyemspor ist in Anbetracht der Faktenlage nahezu ausgeschlossen.
Während in Gruppe 1 unrühmliche Tumulte die Schlagzeilen schrieben, gab es in Gruppe 2 etwas zu bejubeln. Preußen Eiberg hat durch den 6:3-Sieg gegen die TGD Essen-West den Aufstieg sicher. Im Abstiegskampf ist derweil noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der ESC Rellinghausen II hält sich die Mini-Chance durch einen Punkt gegen SuS Niederbonsfeld am Leben. Der FSV Kettwig ist nach dem 2:8 gegen Alemannia Essen immer noch nicht durch.
AL-ARZ Libanon hat im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Essen, Gruppe 1, einen wichtigen Coup gelandet und das Topspiel beim SV Borbeck deutlich mit 6:2 gewonnen. Bilal Abdallah brachte die Gäste nach 16 Minuten in Führung, ehe Evangelos Mitsiotis auf 2:0 stellte (33.). Borbeck kam kurz vor der Pause durch Lukas Fabijan noch einmal heran (45.), doch AL-ARZ blieb nach dem Seitenwechsel zielstrebiger.
Mitsiotis stellte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (57.), bevor Issa Allouche den Vorsprung weiter ausbaute (75.). Zwar verkürzte Deniz Hotoglu noch einmal auf 2:4 (79.), doch Mohammed Mustapha (85.) und Antonio Lombardi (90.) machten den klaren Auswärtssieg perfekt. Die Gelb-Rote Karte gegen Youssef Semmo in der Nachspielzeit änderte daran nichts mehr.
AL-ARZ steht damit bei 66 Punkten aus 27 Spielen und hat die Tabellenführung zumindest vorerst übernommen. Türkiyemspor Essen folgt mit 63 Punkten, hat aber ein Spiel weniger absolviert und kann am Sonntag bei Sportfreunde Altenessen wieder vorbeiziehen. Damit läuft alles auf den großen Showdown in der kommenden Woche hinaus, während Borbeck nach der Niederlage bei 57 Punkten bleibt.
Das Skandalspiel zwischen Altenessen und Türkiyemspor wirft nun natürlich große Fragen für den Auf- und Abstiegskampf auf. Gibt es ein Wiederholungsspiel? Wann würde dies stattfinden? Wird die Partie zugunsten Türkiyemspor gewertet, das zu dem Zeitpunkt 3:2 führte? In dem Fall wäre Altenessen abgestiegen.
Aus den Bezirksligen gab es gute Nachrichten für den DKSV. Die SpVgg Steele ist vor dem Abstiegsgipfel am letzten Spieltag in exzellenter Position die Klasse zu halten. Sollte es also bei zwei Absteigern aus Essen bleiben, würde auch der 13. Platz auf dem der DKSV steht, zum Klassenerhalt berechtigen. Das torlose Remis gegen Saloniki fließt dahingehend kaum in die Wertung ein. Vieles hängt aber auch noch vom Resultat der Sportfreunde Altenessen, die sich auch noch ein Wiederholungsspiel gegen Türkiyemspor erhoffen.
DKSV Helene Essen – SV Borbeck 3:1
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Mohamed Essbai, Serhat Ursavas, Mazlum Kilicalp, Malek El Chaabi, Sipan Akkus, Halil Kilicalp, Azad Kilicalp (70. Adrian Beqiri) - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Arian Beqiri
SV Borbeck: Adrian Schäfer, Thomas Spiegelhoff, Niklas Bremer, Omed Sherzad (68. Luca Gastaldo), Lukas Fabijan (46. Jasper Luemba), Alessandro Schydlo, Raschid Marcel „Elle“ El-Damen (68. Yusef Hafez), Dustin Hoffmann, Marcel Schlomm, Kai Hoffmann, Mahmoud Ibrahim - Trainer: Kevin Betting
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 80
Tore: 1:1 Murat Er (27.), 0:1 Mahmoud Ibrahim (27. Foulelfmeter), 2:1 (30.), 3:1 (90.+4)
30. Spieltag
02.06.26 SuS Haarzopf II - TuSEM Essen 1926 II
07.06.26 Türkiyemspor Essen - SpVg Schonnebeck II
07.06.26 DKSV Helene Essen - RuWa Dellwig
07.06.26 Essener SC Preußen - FC Karnap 07/27
07.06.26 FC Stoppenberg - SG Essen-Schönebeck II
07.06.26 AL-ARZ Libanon - FC Saloniki Essen
07.06.26 DJK SG Altenessen - SV Borbeck
Ein Dreierpack von Bartosz Dykiel ebnete den Weg zur Meisterschaft. Schon in der ersten Hälfte war es ein wildes Offensivfeuerwerk, Eiberg machte dabei aber deutlich, dass sie das potentere Arsenal zur Verfügung haben. Mit einem 6:2 ging es die Kabinen. Ein Vorsprung, den der Tabellenführer in der Folge zu verteidigen wusste. Der späte Anschlusstreffer von Rafi Haya (82.) fiel dahingehend kaum ins Gewicht.
Alemannia Essen wird die Saison als souveräne Vizemeiste beenden. Das Team von Serhat Hakan zeigte allerdings auch keine Gnade mit dem FSV Kettwig, der immer noch die Klassenerhalt sicher hat. Besonders in der Schlussphase schraubten die Gäste gegen bereits geschlagene Hausherren das Ergebnis in die Höhe.
Sollte am letzten Spieltag alles nach Plan laufen, könnte der Punktgewinn gegen die favorisierten Bonsfelder Gold wert sein. Zwar führte der ESC sogar über weite Strecken, hält sich allerdings weiterhin die zarte Hoffnung auf ein Wunder. Die Rechnung für das Saisonfinale ist einfach: Gewinnt Rellinghausen während Kettwig parallel verliert, wäre der Klassenerhalt doch noch sicher.
30. Spieltag
26.05.26 Bader SV 91 II - NK Croatia Essen 1:1
07.06.26 TuS Holsterhausen - DJK Blau-Weiß Mintard II
07.06.26 DJK Adler Union Frintrop II - ESC Rellinghausen II
07.06.26 Fortuna Bredeney - FSV Kettwig
07.06.26 SC Frintrop 05/21 - Teutonia Überruhr
07.06.26 TGD Essen-West - TuS Essen-West 81
07.06.26 Alemannia Essen - SV Leithe
07.06.26 SuS Niederbonsfeld - Preußen Eiberg
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: