 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Eiberg kann den perfekten Start krönen, Schönebeck braucht Wende

Bezirksliga, Gruppe 6: Es steht der 3. Spieltag an. Drei Klubs wollen weiterhin ohne Punktverlust bleiben. Gleichzeitig wollen zwei Mannschaften den ersten Zähler einfahren. rnrn

von Tristan Benten · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Eiberg startete perfekt
Eiberg startete perfekt – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
FC Wülfrath
Schönebeck
SSVg Velbert II
Türkgücü Vel

Bezirksliga, Gruppe 6: Der noch punktlose Mülheimer SV eröffnet den Spieltag gegen die SpVgg Steele. Tabellenführer SV Burgaltendorf trifft derweil auf die Spvgg Sterkrade-Nord II. Fatihspor Mülheim blickt zeitgleich im Heimspiel gegen den SuS Haarzopf auf die ersten Zähler der neuen Spielzeit. Aufsteiger Preußen Eiberg kann derweil die Siegesserie gegen den Vogelheimer SV fortsetzen. Das ist der 3. Spieltag:

Sa., 29.08.2026, 18:00 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
18:00
Spieltext Mülheimer SV - SpVgg Steele

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
13:00live
Spieltext SSVg Velbert II - Schönebeck

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:00
Spieltext FC Wülfrath - Frohnhausen

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:00
Spieltext Eiberg - Vogelheim

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
13:00
Spieltext Türkiyemspor - RW Wülfrath

So., 30.08.2026, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
12:15
Spieltext Niederwenig. II - Türkgücü Vel

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:15live
Spieltext TuSEM Essen - Heisinger SV

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00
Spieltext Fatihspor MH - Haarzopf

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
13:00
Spieltext Sterkr.-Nord II - Burgaltend.

Die Scorerliste der Bezirksliga

Die nächsten Spieltage:

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Burgaltend. - Fatihspor MH
So., 06.09.26 11:00 Uhr Schönebeck - TuSEM Essen
So., 06.09.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Eiberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - FC Wülfrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Türkiyemspor
So., 06.09.26 15:15 Uhr Haarzopf - SSVg Velbert II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Niederwenig. II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Vogelheim - Mülheimer SV

5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr Mülheimer SV - RW Wülfrath
So., 13.09.26 12:30 Uhr Niederwenig. II - Schönebeck
So., 13.09.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - TuSEM Essen
So., 13.09.26 13:00 Uhr Sterkr.-Nord II - SpVgg Steele
So., 13.09.26 13:30 Uhr Türkiyemspor - Heisinger SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Wülfrath - Vogelheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr Eiberg - Türkgücü Vel
So., 13.09.26 15:00 Uhr Fatihspor MH - Frohnhausen
So., 13.09.26 15:15 Uhr Haarzopf - Burgaltend.