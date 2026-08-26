Eiberg kann den perfekten Start krönen, Schönebeck braucht Wende

Bezirksliga, Gruppe 6: Der noch punktlose Mülheimer SV eröffnet den Spieltag gegen die SpVgg Steele. Tabellenführer SV Burgaltendorf trifft derweil auf die Spvgg Sterkrade-Nord II. Fatihspor Mülheim blickt zeitgleich im Heimspiel gegen den SuS Haarzopf auf die ersten Zähler der neuen Spielzeit. Aufsteiger Preußen Eiberg kann derweil die Siegesserie gegen den Vogelheimer SV fortsetzen. Das ist der 3. Spieltag:
Die Scorerliste der Bezirksliga
Die nächsten Spieltage:
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Burgaltend. - Fatihspor MH
So., 06.09.26 11:00 Uhr Schönebeck - TuSEM Essen
So., 06.09.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Eiberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - FC Wülfrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Türkiyemspor
So., 06.09.26 15:15 Uhr Haarzopf - SSVg Velbert II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Niederwenig. II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Vogelheim - Mülheimer SV
5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr Mülheimer SV - RW Wülfrath
So., 13.09.26 12:30 Uhr Niederwenig. II - Schönebeck
So., 13.09.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - TuSEM Essen
So., 13.09.26 13:00 Uhr Sterkr.-Nord II - SpVgg Steele
So., 13.09.26 13:30 Uhr Türkiyemspor - Heisinger SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Wülfrath - Vogelheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr Eiberg - Türkgücü Vel
So., 13.09.26 15:00 Uhr Fatihspor MH - Frohnhausen
So., 13.09.26 15:15 Uhr Haarzopf - Burgaltend.