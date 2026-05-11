Eiberg führt die Siegesserie fort und blickt auf das Saisonfinale

Eiberg wollte mit einem Erfolg gegen Frintrop weiterhin für klare Verhältnisse an der Spitze sorgen. Den besseren Start erwischte der SV dabei, denn Bartosz Dykiel sorgte in Minute 13 für die 1:0-Führung der Hausherren. Doch ein doppelter Shamon Hakimi (21., 26.) schockte den Gastgeber daraufhin.

Im zweiten Durchgang war es wieder die Heimmannschaft, die zunächst durch Freis netzte (64.). Doch im Gegensatz zur ersten Hälfte konnte der Tabellenführer hinten dicht halten und kam in der 77. Minute durch den zweiten Treffer von Dykiel zur 5:2-Entscheidung. Damit war allerdings noch nicht Schluss, denn auch Henseler netzte ein zweites Mal und sorgte somit für den 6:2-Endstand (80.).

Doch wie schon so oft in dieser Spielzeit blieb die Mannschaft von Cichon gelassen und konnte somit noch vor dem Halbzeitpfiff eine erneute Führung herstellen - zunächst glich Eduard Freis aus (35.), ehe Jona-Phillip Henseler (39.) für das 3:2 des SV sorgte. Mit der knappen Führung ging es dann in die Halbzeitpause.

"Wir glauben immer an unsere Stärken"

Durch drei Doppeltorschützen hielt der SV den Abstand auf Verfolger Alemannia Essen bei fünf Punkten. "Wir gehen zufrieden aus dem Spiel raus, da wir unsere Aufgabe erledigt haben. Frintrop hat eine gute Mannschaft, das hat man auch gesehen, gerade mit ihrem Umschaltspiel - aber am Ende haben wir uns souverän durchgesetzt", sagte Cichon nach dem Erfolg.

Auch nach beiden Rückständen glaube der Übungsleiter fest an die Fähigkeiten seines Teams. "Wir glauben immer an unsere Stärken und waren bei Standards brandgefährlich", äußerte der Coach.

Drei Liga-Spiele muss seine Truppe noch absolvieren. Mit zwei Siegen würde Eiberg die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg sicher haben. Cichon sagte daher mit Blick auf das Restprogramm: "Jetzt müssen wir noch das Halbfinale und Finale spielen."

Am kommenden Spieltag wird seine Mannschaft auf den TuS Holsterhausen treffen, der aktuell den zwölften Platz bekleidet. Mit einem weiteren Dreier wäre die Meisterschaft zum greifen nah.