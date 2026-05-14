 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Eiberg fehlt nicht mehr viel, Topspiel für Alemannia Essen

Kreisliga A Essen: Schon am Morgen spielt Preußen Eiberg gegen TuS Holsterhausen könnte aber erst ein paar Stunden nach Abpfiff den Aufstieg feiern. Dann bräuchte es nämlich auch Schützenhilfe vom Bader SV II gegen Alemannia Essen.

von Markus Becker · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Darf Eiberg am Wochenende schon feiern? – Foto: UR-Pictures

Zunächst muss Preußen Eiberg am Morgen noch die eigene Aufgabe beim TuS Holsterhausen erledigen. Sollte im Erfolgsfall dann auch Alemannia Essen am Nachmittag nicht gegen den Bader SV II, seines Zeichens Tabellenvierter, gewinnen, wäre das Meisterrennen vorzeitig entschieden. Deutlich offener gestaltet sich der Abstiegskampf in Gruppe 2. Der FSV Kettwig könnte sich nach unten etwas mehr Luft mit einem Sieg gegen Schlusslicht Teutonia Überruhr verschaffen. Zuvor braucht der ESC Rellinghausen II gegen die TGD Essen-West dringend Punkte.

In Gruppe 1 herrscht oben wie unten noch große Spannung. Im Keller zeigten die Sportfreunde Altenessen zuletzt ein Lebenszeichen, sollten gegen SuS Haarzopf II aber auch dringend wieder nachlegen. Der Essener SC Preußen hat unterdessen das Heimspiel gegen TuSEM Essen II vor sich. An der Spitze hofft AL-ARZ Libanon weiterhin auf einen Ausrutscher von Primus Türkiyemspor Essen.

So läuft der 28. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielten

Gestern, 19:00 Uhr
DJK SG Altenessen
SG Essen-Schönebeck
2
2
Abpfiff

DJK SG Altenessen – SG Essen-Schönebeck II 2:2
DJK SG Altenessen: Merlin Sabanov, Rami Bosnjak (70. Denizan Karakus), Wissem Ouafi, David Yousif (46. Adrian Casado Fernandez), Ibrahim Erol Özbay, Berkan Özer, David Lucic, Samuel Karaqi (75. Donik Gashi), Donik Gashi - Trainer: Jörg Dohmann
SG Essen-Schönebeck II: Filip Schubert, Marlon Schmidt, Aaron Zilian, Leonard Okeh, Linus Silva (75. Luca Leander Biazeck), Mehmet Akif Aslan, Moritz Justen (80. Lennart Van Gemmeren), Jacob Max Bojarzin (85. Younes Boumoungar), Nikita Senk, Gerome Lucas Bonk (65. Felix Allekotte), Jan Luca Werner - Trainer: Silvain Wirkus
Schiedsrichter: Christian Bock (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jan Luca Werner (7.), 0:2 Jacob Max Bojarzin (9.), 1:2 Adrian Casado Fernandez (78.), 2:2 David Lucic (90. Foulelfmeter)

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
SV Borbeck
13:00live

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
FC Karnap 07/27
15:00

So., 17.05.2026, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
TuSEM Essen 1926
13:15

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
SpVg Schonnebeck
13:30

So., 17.05.2026, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
Sportfreunde Altenessen
11:00live

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
RuWa Dellwig
13:00

So geht es am nächsten Spieltag weiter

29. Spieltag
30.05.26 SpVg Schonnebeck II - SuS Haarzopf II
31.05.26 FC Karnap 07/27 - DJK SG Altenessen
31.05.26 SV Borbeck - AL-ARZ Libanon
31.05.26 FC Saloniki Essen - DKSV Helene Essen
31.05.26 Sportfreunde Altenessen - Türkiyemspor Essen
31.05.26 TuSEM Essen 1926 II - FC Stoppenberg
31.05.26 SG Essen-Schönebeck II - Essener SC Preußen

So läuft der 28. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 17.05.2026, 13:15 Uhr
Bader SV 91
Alemannia Essen
13:15

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
Teutonia Überruhr
15:00

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
DJK Blau-Weiß Mintard
13:30

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
TuS Essen-West 81
13:30

So., 17.05.2026, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
Preußen Eiberg
11:00

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
ESC Rellinghausen
13:30

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
NK Croatia Essen
15:00

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
SV Leithe
13:00

So geht es am nächsten Spieltag weiter

29. Spieltag
31.05.26 ESC Rellinghausen II - SuS Niederbonsfeld
31.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - SC Frintrop 05/21
31.05.26 NK Croatia Essen - DJK Adler Union Frintrop II
31.05.26 Preußen Eiberg - TGD Essen-West
31.05.26 TuS Essen-West 81 - TuS Holsterhausen
31.05.26 FSV Kettwig - Alemannia Essen
31.05.26 SV Leithe - Bader SV 91 II
31.05.26 Teutonia Überruhr - Fortuna Bredeney

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: