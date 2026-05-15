Eiban und Göttlinger: Zwei Neue für Bad Kötzting Offensiv-Allrounder Julian Göttlinger und Torwart-Routinier Harald Eiban wechseln an den Roten Steg von PM / Florian Würthele · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

Sportlicher Leiter Thomas Iglhaut (Mitte) präsentiert mit Torhüter Harald Eiban (links) und Angreifer Julian Göttlinger die nächsten Neuzugänge. – Foto: Kuchler; Montage: FuPa

Landesligist 1. FC Bad Kötzting kann für die Saison 2026/27 zwei weitere Neuzugänge präsentieren. Mit Julian Göttlinger (25) und Harald Eiban (40) verstärken künftig ein offensiv variabel einsetzbarer Angreifer und ein erfahrener Torhüter den Traditionsklub aus dem Oberen Bayerischen Wald. Darüber informiert der FCK am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung.

Mit Julian Göttlinger wechselt ein torgefährlicher Offensivspieler von der SpVgg Willmering-Waffenbrunn in die Pfingstrittstadt. Der 25-Jährige spielte im Nachwuchs für die JFG Chamer Land und die SG Chambtal, ehe er beim SV Neukirchen b. Hl. Blut seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammelte. In der Landesliga kam er dort auf zwölf Einsätze und ein Tor. Anschließend zog es ihn zurück zu seinem Heimatverein SpVgg Willmering-Waffenbrunn, wo er sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Leistungsträger entwickelte. In insgesamt 98 Partien in der Bezirksliga und Kreisliga erzielte er beachtliche 82 Treffer.



„An Julian waren wir schon länger dran, deshalb sind wir froh, dass es jetzt geklappt hat. Er bringt Eigenschaften mit, die bislang in unserem Kader gefehlt haben. Nach langer Verletzungspause ist er hochmotiviert und wir trauen ihm den Sprung in die Landesliga zu“, sagt Bad Kötztings sportlicher Leiter Thomas Iglhaut. Weiter hebt er die Vielseitigkeit des Offensivspielers hervor: „Er kann sowohl in der Spitze als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden und gibt uns damit zusätzliche Optionen.“ Auch Göttlinger selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe am Roten Steg: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr angenehm und haben mir die Entscheidung leicht gemacht. Nach all den Jahren bei der WiWa möchte ich noch einmal eine neue sportliche Herausforderung angehen. Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe, dass ich der Mannschaft auf dem Platz weiterhelfen kann.“





Neben Göttlinger verstärkt auch Harald Eiban den Kader der Rotblauen. Der 40-jährige Torhüter bringt reichlich Erfahrung mit. Vier Spielzeiten lang stand er beim FC Ränkam zwischen den Pfosten und absolvierte dort 56 Spiele in der Bezirksoberliga und Bezirksliga. Im Sommer 2013 wechselte er zum ASV Cham, für den er 19 Einsätze in der Landesliga bestritt. Weitere Stationen in Eibans Laufbahn waren die DJK Arnschwang, erneut der ASV Cham, der SV Neukirchen b. Hl. Blut, nochmals der FC Ränkam und die SG Michelsdorf. Zuletzt war der Keeper vereinslos.



Für den sportlichen Leiter ist die Verpflichtung des Routiniers ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung: „Harry ist nach dem Abgang von Basti Sterr als Nummer zwei hinter Tobias Vogl eingeplant. Ich bin sehr froh, dass wir diese Position mit einem so erfahrenen Torhüter besetzen konnten. Durch seine vielen höherklassigen Stationen wird er uns mit seiner Ruhe sicherlich sehr guttun“, so Iglhaut. Auch Eiban freut sich auf die neue Herausforderung: „Der FCK ist ein Traditionsverein und die Spiele am Roten Steg waren schon immer etwas ganz Besonderes. Ich freue mich, mit früheren Weggefährten wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen.“