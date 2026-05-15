Eiban und Göttlinger: Zwei Neue für Bad Kötzting

Landesligist 1. FC Bad Kötzting kann für die Saison 2026/27 zwei weitere Neuzugänge präsentieren. Mit Julian Göttlinger (25) und Harald Eiban (40) verstärken künftig ein offensiv variabel einsetzbarer Angreifer und ein erfahrener Torhüter den Traditionsklub aus dem Oberen Bayerischen Wald. Darüber informiert der FCK am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung.
Mit Julian Göttlinger wechselt ein torgefährlicher Offensivspieler von der SpVgg Willmering-Waffenbrunn in die Pfingstrittstadt. Der 25-Jährige spielte im Nachwuchs für die JFG Chamer Land und die SG Chambtal, ehe er beim SV Neukirchen b. Hl. Blut seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammelte. In der Landesliga kam er dort auf zwölf Einsätze und ein Tor. Anschließend zog es ihn zurück zu seinem Heimatverein SpVgg Willmering-Waffenbrunn, wo er sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Leistungsträger entwickelte. In insgesamt 98 Partien in der Bezirksliga und Kreisliga erzielte er beachtliche 82 Treffer.
„An Julian waren wir schon länger dran, deshalb sind wir froh, dass es jetzt geklappt hat. Er bringt Eigenschaften mit, die bislang in unserem Kader gefehlt haben. Nach langer Verletzungspause ist er hochmotiviert und wir trauen ihm den Sprung in die Landesliga zu“, sagt Bad Kötztings sportlicher Leiter Thomas Iglhaut. Weiter hebt er die Vielseitigkeit des Offensivspielers hervor: „Er kann sowohl in der Spitze als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden und gibt uns damit zusätzliche Optionen.“ Auch Göttlinger selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe am Roten Steg: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr angenehm und haben mir die Entscheidung leicht gemacht. Nach all den Jahren bei der WiWa möchte ich noch einmal eine neue sportliche Herausforderung angehen. Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe, dass ich der Mannschaft auf dem Platz weiterhelfen kann.“