 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der TuS Driedorf und Luca Schmidt (r.) setzen sich bei der SG Eschenburg II und Tobias Horch mit 3:1 durch. © Lorenz Pietzsch
Der TuS Driedorf und Luca Schmidt (r.) setzen sich bei der SG Eschenburg II und Tobias Horch mit 3:1 durch. © Lorenz Pietzsch

Eibach sendet Lebenszeichen

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga feiert der TSV Eibach den zweiten Saisonsieg. Merkenbach setzt sich im Verfolgerduell in Simmersbach durch. SV Herborn holt einen 0:3-Rückstand noch auf +++

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
Dietzhölztal
Eschenburg II
Fellerdilln
Aartal

Dillenburg. Der TSV Eibach feiert im Kellerduell der Fußball-A-Liga Dillenburg gegen die SG Aartal mit 4:2 den zweiten Saisonsieg. Im Verfolgerduell setzt sich der FC Merkenbach bei der SG Roth/Simmersbach 2:1 durch und ist punktgleich mit dem VfL Fellerdilln (5:1-Derbyerfolg gegen Niederroßbach) Verfolger des Tabellenführers SG Obere Dill, der bereits Samstag 3:0 gegen die SG Dietzhölztal gewann. Der SV Herborn spielt nach 0:3-Rückstand gegen den TSV Balelrsbach noch 3:3. 1:1 endet die Partie SSV Frohnhausen II gegen SV Eisemroth. Auswärtserfolge feiern die SG Sinn/Hörbach (4:1 in Breitscheid) und der TuS Driedorf (3:1 bei Eschenburg II).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 019.10.2025, 21:16 Uhr
RedaktionAutor