Eibach sendet Lebenszeichen

Dillenburg. Der TSV Eibach feiert im Kellerduell der Fußball-A-Liga Dillenburg gegen die SG Aartal mit 4:2 den zweiten Saisonsieg. Im Verfolgerduell setzt sich der FC Merkenbach bei der SG Roth/Simmersbach 2:1 durch und ist punktgleich mit dem VfL Fellerdilln (5:1-Derbyerfolg gegen Niederroßbach) Verfolger des Tabellenführers SG Obere Dill, der bereits Samstag 3:0 gegen die SG Dietzhölztal gewann. Der SV Herborn spielt nach 0:3-Rückstand gegen den TSV Balelrsbach noch 3:3. 1:1 endet die Partie SSV Frohnhausen II gegen SV Eisemroth. Auswärtserfolge feiern die SG Sinn/Hörbach (4:1 in Breitscheid) und der TuS Driedorf (3:1 bei Eschenburg II).