Ehrungen und Auszeichnungen ein besonderer Höhepunkt

Die Ehrungen und Auszeichnungen der Mitglieder waren ein besonderer Höhepunkt der Generalversammlung des SC Spelle-Venhaus. Die ehemalige Geschäftsführerin Marita Schlätker und der langjährige Vorsitzende Helmut Klöhn wurden in den Ehrenrat des SCSV berufen.
Vorsitzender Thomas Sielker begrüßte für den geschäftsführenden Vorstand 128 Mitglieder, Sponsoren und Freunde des SCSV im Wöhlehof, der guten Stube Spelles. Dem Geschäftsbericht folgte der umfangreiche Kassenbericht mit beeindruckenden Zahlen und einer komplett digital geführten Kasse/Buchhaltung, vorgestellt vom Geschäftsführer Jürgen Wesenberg. Stephan Heeke als Bürgermeister nahm die Entlastung des Vorstands vor.
Die Wahlen verliefen einstimmig: Der 2. Vorsitzende Thomas Lindemann, die Beisitzerin Mareike Tenkleve und der Beisitzer Michael Jungehüser wurden in ihren Ämtern bestätigt.
Neues Duo für den Ehrenrat
Marita Schlätker und Helmut Klöhn wurden von der Versammlung in den Ehrenrat gewählt, und mit viel Beifall bedacht. Dem Gremium gehören außerdem Bernd Brüggemann (Sprecher), Hermann Börger, Hermann Giesken, Clemens Löcken, Ulrich Epping und Heinrich Geiger an.
Viel Applaus gab es auch für die Sportler des Jahres. Sportlerin des Jahres ist Mareike Tenkleve von der Volleyballabteilung, Sportler des Jahres Stefan Jäger. Der Trainer der Volleyballerinnen des SCSV feierte wenige Tage nach der Auszeichnung mit dem ersten Frauen-Team die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und den Aufstieg in die 3. Liga. Als Team des Jahres wurde die erste Frauenfußballmannschaft geehrt.
Die Ehrungen der langjährigen Mitglieder durch den Ehrenamtsbeauftragten Hermann Lüpken waren ein besonderer Höhepunkt der Generalversammlung. Mit donnerndem Applaus wurden Manfred Roskos, Gerhard Roelfes und Bernd Brüggemann für 70 Jahre Mitgliedschaft und Vereinstreue im SC Spelle-Venhaus geehrt und mit Präsenten bedacht.
Zur Mannschaft des Jahres (1. Mannschaft Frauenfußball) gehören: Lena Buss, Anna Mersch, Vera Reker, Lea Berger, Julia Pelle, Amelie Wiegmann, Luisa Pelle, Johanna Felix, Anna Heeke, Nina Wilmes, Imke Wessling, Leonie Frecken, Sarah Wilke, Hanna Tenkleve, Enya Dirkes, Annemarie Hülsing-Stroot, Anna Pelle, Lisa-Marie Egbers, Leonie Krummen, Franziska Nurmann, Anna Jürgens; Trainerinnen: Maria Frohberg, Rahel Mehring, Marina Veldhuis; sportliche Leitung: Tim Schulte; Fotos: Katrin Wiegmann.
Die Vereinsjubilare:
70 Jahre: Bernd Brüggemann, Gerhard Roelfes, Manfred Roskos.
60 Jahre: Albert Evers, Heinrich Geiger, Hugo Gelze, Paul Hönscher, Michael Pietsch.
50 Jahre: Werner Butzkies, Karl Felix, Sigrid Felix, Robert Hapke, Stephan Heeke, Helga Schröer, Herbert Stehmann, Silvia Brüggemann-Haking, Heinz Giese.
40 Jahre: Beate Bertels, Heiner Böker, Thorsten Egbers, Christian Hermeling, Hildegard Holtkötter, Bernadette Hönscher, Matthias Hönscher, Björn Kingal, Rolf Kingal, Claudia Krone, Marion Laarmann, Franz-Josef Lögering, Joachim Middelhoff, Mechthild Rekers, Hermann Rickhoff, Christel Roelfes, Jochen Roling, Wilfried Scholten, Markus Schröer, Hermann Schütte, Stefan Schütte, Dennis Seegers, Holger Stappers, Hubert Thelink.
Ehrung 70 Jahre (v.l.): Hermann Lüpken, Bernd Brüggemann, Gerhard Roelfes, Manfred Roskos, Jürgen Wesenberg und Thomas Sielker.
Ehrung 60 Jahre (v.l.): Thomas Sielker, Heinrich Geiger, Paul Hönscher, Jürgen Wesenberg.
Ehrung 50 Jahre (v. l.): Thomas Sielker, Karl Felix, Stephan Heeke, Jürgen Wesenberg, Sigrid Felix, Werner Butzkies, Herbert Stehmann.
Ehrung 40 Jahre (v. l.): Thomas Sielker, Beate Bertels, Jürgen Wesenberg, Hermann Schütte, Claudia Krone, Matthias Hönscher, Hermann Rickhoff, Dennis Seegers.