Ehrungen und Auszeichnungen ein besonderer Höhepunkt SCSV-Generalversammlun von red · Heute, 08:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Die Ehrungen und Auszeichnungen der Mitglieder waren ein besonderer Höhepunkt der Generalversammlung des SC Spelle-Venhaus. Die ehemalige Geschäftsführerin Marita Schlätker und der langjährige Vorsitzende Helmut Klöhn wurden in den Ehrenrat des SCSV berufen.

Vorsitzender Thomas Sielker begrüßte für den geschäftsführenden Vorstand 128 Mitglieder, Sponsoren und Freunde des SCSV im Wöhlehof, der guten Stube Spelles. Dem Geschäftsbericht folgte der umfangreiche Kassenbericht mit beeindruckenden Zahlen und einer komplett digital geführten Kasse/Buchhaltung, vorgestellt vom Geschäftsführer Jürgen Wesenberg. Stephan Heeke als Bürgermeister nahm die Entlastung des Vorstands vor. Die Wahlen verliefen einstimmig: Der 2. Vorsitzende Thomas Lindemann, die Beisitzerin Mareike Tenkleve und der Beisitzer Michael Jungehüser wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Neues Duo für den Ehrenrat Marita Schlätker und Helmut Klöhn wurden von der Versammlung in den Ehrenrat gewählt, und mit viel Beifall bedacht. Dem Gremium gehören außerdem Bernd Brüggemann (Sprecher), Hermann Börger, Hermann Giesken, Clemens Löcken, Ulrich Epping und Heinrich Geiger an.