Ehrung für Rainer Bommer

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des SV Überroth ist Rainer Bommer mit der Verbandsehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) sowie der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet worden. Beide Ehrungen zählen zu den höchsten Auszeichnungen, die der SFV und der Deutsche Fußball-Bund an Persönlichkeiten vergeben, die sich in herausragender Weise um den Fußballsport verdient gemacht haben.
Rainer Bommer erfüllt diese Voraussetzungen in besonderem Maße. Seit 1977 engagiert er sich ehrenamtlich für den Fußball und prägt seit fast fünf Jahrzehnten insbesondere den Jugendfußball im Saarland. Sein Wirken reicht weit über seinen Heimatverein SV Überroth hinaus. Er war und ist für den Saarländischen Fußballverband, den Deutschen Fußball-Bund, den Fußball-Regionalverband Südwest sowie die Juniorenspielgemeinschaft Schaumberg-Prims tätig.
Zu seinen vielfältigen Aufgaben gehörten unter anderem die Betreuung von Jugendauswahlmannschaften bei internationalen Turnieren sowie seine Tätigkeit als Referent bei den Fußball-Bildungsreisen des DFB und seines Kooperationspartners KOMM MIT in Barcelona. Darüber hinaus engagierte er sich im SFV-Integrationsprojekt „Golden Goal“, bei dem er die Sommer- und Winterturniere mit mehr als 200 Mädchen aus zehn Grundschulen – überwiegend aus sozialen Brennpunkten – als Betreuer begleitete.
Als langjähriger Verbandsjugendleiter des SFV vertrat Bommer die Interessen von mehr als 22.000 Jugendlichen im saarländischen Fußball. Besonders hervorzuheben ist sein Einsatz im Jahr 2024, als er in einer schwierigen Phase des Verbandes erneut Verantwortung übernahm und den Vorsitz des Verbandsjugendausschusses übernahm.
Auch auf Bundesebene brachte er seine Erfahrung ein. Als Mitglied des DFB-Jugendbeirats wirkte er an der Beratung des DFB-Jugendausschusses und seiner 21 Landesverbände mit und setzte sich für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit ein. Für seine langjährigen Verdienste wurde er bereits 2020 zum Ehrenmitglied des Saarländischen Fußballverbandes ernannt.
Die Auszeichnungen überreichte SFV-Vizepräsident Stephan Alt gemeinsam mit dem Ehrenamtsbeauftragten Nordsaar Edwin Wirbel. Er gratulierte Rainer Bommer im Namen des Saarländischen Fußballverbandes sowie persönlich zu den beiden höchsten Ehrungen.
„Das Ehrenamt wird oft als das ‚letzte Lagerfeuer unserer Gesellschaft‘ bezeichnet. Umso wichtiger ist es, dass dieses nicht erlischt und das Engagement derer, die es am Leben erhalten, in die Öffentlichkeit getragen wird,“ so Stephan Alt.
Zu den Gratulanten gehörte auch der Bürgermeister der Gemeinde Tholey, Andreas Maldener.„Ehrenamtler wie Rainer Bommer verdienen unsere höchste Wertschätzung. Ihr ehrenamtliches Engagement ist unbezahlbar. Sie ermöglichen nicht nur das Fußballspielen in ihrem Verein. Es wird auch ein unermesslicher Beitrag für das gemeinschaftliche Zusammenleben geleistet“, so Andreas Maldener.
Darüber hinaus wurde Ernst Hubertus mit der Verbandsehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Gewürdigt wurde sein langjähriges Engagement zunächst als Erster Vorsitzender des Jugendfördervereins. Heute verantwortet er im Vorstand des SV Überroth den Bereich Marketing und unterstützt den Verein darüber hinaus in der Öffentlichkeitsarbeit.