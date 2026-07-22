Ehrung für Rainer Bommer Rainer Bommer mit Verbandsehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz und DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet von Markus Scholl · Heute, 13:29 Uhr · 0 Leser

v.l.n.r. Bürgermeister Andreas Maldener, Geschäftsführer SV Überroth Volker Schnur, Kreisehrenamtsbeauftragter Edwin Wirbel, Rainer Bommer, SFV-Vizepräsident Stephan Alt. – Foto: SFV, Margit Wirbel

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des SV Überroth ist Rainer Bommer mit der Verbandsehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) sowie der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet worden. Beide Ehrungen zählen zu den höchsten Auszeichnungen, die der SFV und der Deutsche Fußball-Bund an Persönlichkeiten vergeben, die sich in herausragender Weise um den Fußballsport verdient gemacht haben. Rainer Bommer erfüllt diese Voraussetzungen in besonderem Maße. Seit 1977 engagiert er sich ehrenamtlich für den Fußball und prägt seit fast fünf Jahrzehnten insbesondere den Jugendfußball im Saarland. Sein Wirken reicht weit über seinen Heimatverein SV Überroth hinaus. Er war und ist für den Saarländischen Fußballverband, den Deutschen Fußball-Bund, den Fußball-Regionalverband Südwest sowie die Juniorenspielgemeinschaft Schaumberg-Prims tätig.

Zu seinen vielfältigen Aufgaben gehörten unter anderem die Betreuung von Jugendauswahlmannschaften bei internationalen Turnieren sowie seine Tätigkeit als Referent bei den Fußball-Bildungsreisen des DFB und seines Kooperationspartners KOMM MIT in Barcelona. Darüber hinaus engagierte er sich im SFV-Integrationsprojekt „Golden Goal“, bei dem er die Sommer- und Winterturniere mit mehr als 200 Mädchen aus zehn Grundschulen – überwiegend aus sozialen Brennpunkten – als Betreuer begleitete. Als langjähriger Verbandsjugendleiter des SFV vertrat Bommer die Interessen von mehr als 22.000 Jugendlichen im saarländischen Fußball. Besonders hervorzuheben ist sein Einsatz im Jahr 2024, als er in einer schwierigen Phase des Verbandes erneut Verantwortung übernahm und den Vorsitz des Verbandsjugendausschusses übernahm.