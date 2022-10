Ehrung für 20 Jahre Arbeit im Talentförderprogramm Poppenreuther DFB-Stützpunkttrainer Rainer Fachtan und Gerhard Nothhaft werden in Frankfurt geehrt

Das DFB-Talentförderprogramm wurde am 01.09.2002 als Folge der negativen Aufritte der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 1998 und der EM 2000 ins Leben gerufen. Genau so wie auf Ebene der Profivereine hatte der Verband sich selbst Vorgaben für die Talentförderung auferlegt – und diese mit dem Talentförderprogramm als erste Förderebene umgesetzt. An insgesamt 365 Standorten schaffte der DFB ein flächendeckendes System, an denen Montag für Montag ein kostenfreies Fördertraining für die größten Talente der jeweiligen Regionen in den Altersstufen der D- und C-Junioren angeboten wurde. Parallel sollten die Trainer die Spieler in ihren Vereinen beobachten und auch den Trainern an der Basis wertvolle Informationen an die Hand geben.



Für die Umsetzung dieser Vorgaben zeichneten sich von Beginn an die DFB-Stützpunkttrainer verantwortlich. Und im Oberpfälzer Norden waren dies von der ersten Stunde an eben die beiden Trainer Fachtan und Nothhaft, die schon zu diesem Zeitpunkt als Aushängeschilder der Region galten und sich in den Vorläuferstrukturen der Talentförderung – den sogenannten Kreis- und Bezirksauswahlen – als Talentförderer einen Namen gemacht hatten. Dass dies auch 20 Jahre später der Fall ist, ließ der aktuelle DFB-Stützpunktkoordinator Johannes Ederer – unter anderem auch für den DFB-Stützpunkt in Waldershof-Poppenreuth verantwortlich, keine Zweifel: „Rainer und Gerhard sind anerkannte Fachleute und Kollegen, die wertvolle Arbeit für ihre Region leisten. Durch ihre jahrelange Konstanz gelten sie lokal vor Ort als wertvolle Anlaufstelle in vielen Fragen rund um die Nachwuchsförderung und weit darüber hinaus. Auch ich nutze ihre Erfahrung und freue mich sehr, beide Trainer in unserer Stützpunkt-Familie zu wissen.“



Anlässlich des Jubiläums wurden die Beiden nach Frankfurt in die neue DFB-Akademie eingeladen. Neben dem Spielbesuch der Bundesligapartie zwischen der heimischen Eintracht und den Gästen aus Leverkusen wurden die Jubilare durch die neue „Heimat“ des DFB geführt und durften dabei jeden Winkel des Gebäudes aus nächster Nähe begutachten. In den Räumlichkeiten der Abteilung „Talentförderung“ wurden Fachtan und Nothhaft dann mit einem signierten Trikot der A-Nationalmannschaft sowie einem DFB-Wimpel mit persönlicher Widmung geehrt. Den Abend ließen die Beteiligten in Frankfurt ausklingen.