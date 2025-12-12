– Foto: NFV-Kreis Emsland

Ehrung beim FC Leschede

Ehrungen beim FC Leschede Für über 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit (unter anderem als langjähriger Jugendtrainer) beim FC Leschede wurde der derzeitige Fußballobmann Werner Kuper mit der goldenen Verdienstnadel des Kreisfußballverbandes Emsland vom Vorsitzenden Heinz-Gerd Evers ausgezeichnet.

– Foto: NFV-Kreis Emsland

Foto (von links): Manfred Drente, Ehrenamtsbeauftragter des FC Leschede, Werner Kuper,Heinz-Gerd Evers, Vorsitzender des NFV Kreis Emsland

Im Rahmen der LSB-Aktion "Ehrenamt überrascht" bedankte sich der Vorsitzende des NFV Kreis Emsland, Heinz-Gerd Evers, bei Dieter Bruns für das langjährige ehrenamtliche Engagement beim FC Leschede mit einem Präsent.

– Foto: NFV-Kreis Emsland

(Pressemitteilung NFV-Kreis Emsland) _______________________________________ Langjährige Schiedsrichter geehrt

#AusLiebeZumFußball – Foto: SV Fortuna Beesten

Beim Jahresabschluss-Lehrabend der emsländischen Schiedsrichter wurden zwei Beestener Schiris für ihre langjährige Arbeit geehrt: Friedhelm "Fritze" Stegedirk wurde für 15 Jahre und Frank "Burri" Burrichter sogar für 35 Jahre Schiedsrichterarbeit für unsere Fortuna geehrt! Beide wurden mit einem Präsentkorb beschenkt. Ein starkes Zeichen ans Ehrenamt in der Region! (Pressemitteilung SV Fortuna Beesten) _________________________________ Klaus Nieters für 30-jährige Schiedsrichtertätigkeit geehrt

– Foto: SV Grün-Weiß Lehrte