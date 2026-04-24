Ehrstädt mobilisiert alle Kräfte Kreisklasse B Sinsheim +++ Daniel Keitel hängt sich selbst voll rein +++ An der Außenlinie unterstützt Adalbert Kuczynski bis zum Saisonende von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Ehrstädter (blau) werden wahrscheinlich bis zum Rundenende um den Klassenerhalt kämpfen müssen. – Foto: Berthold Gebhard

Wer in der Kreisklasse B unten steht, hat meist nie eine große Auswahl an Spielern. In dieser Hinsicht geht es dem SV Ehrstädt nicht anders. "Im Laufe der Runde haben mehrere Schlüsselspieler immer wieder gefehlt, oder mussten ohne Training in den Spielen ran", sagt Daniel Keitel. Der Ehrstädter Trainer sieht seine Mannschaft, "deshalb nicht auf dem Fitnesslevel, dass es normalerweise benötigt."

Die Größe des Kaders ist begrenzt, das wissen die Ehrstädter aber und sie wissen das Beste daraus zu machen. "Ein besserer Start in die Rückrunde wäre natürlich möglich gewesen, wenn man bedenkt, dass wir außer gegen Rohrbach/S. II in den direkten Duellen nicht wirklich gut ausgesehen haben", so Keitel, der sich sicher ist, "dass wir bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen müssen." Große Zuversicht gibt das 2:2 gegen den SV Bargen am Donnerstag vor einer Woche. Inmitten der Englischen Woche stoppte der SV die Bargener Siegesserie und sorgte damit für Aufsehen bei den anderen B-Ligisten. "Wir wissen was wir leisten können", hält Keitel viel von seinen Schützlingen und beinahe hätte es sogar einen Sieg gegeben, schließlich führte die Heimelf zehn Minuten vor dem Ende mit 2:1. Meckern will der Coach deswegen aber keinesfalls: "Es war ein gewonnener Punkt, auch vom Spielverlauf her mehr drin gewesen wäre."

Der eine Zähler wurde jedoch teuer bezahlt, da mit Pascal Eckert und Hamza Kassem zwei Akteure vom Platz geflogen sind und am Sonntag gegen den FC Berwangen gesperrt fehlen. Da zwei weitere Kicker nicht zur Verfügung stehen werden, gestaltet sich die ohnehin angespannte Personalsituation noch kritischer. Für Daniel Keitel ist deshalb klar, "dass ich weiterhin selbst mitspiele trotz meiner körperlichen Zustände." Der 34-Jährige geht mit positivem Beispiel voran und kann sich im Endspurt auf eine neu hinzugewonnene Expertise von außen freuen. Adalbert Kuczynski hat sich bereiterklärt bis zum Saisonende das Trainerteam zu unterstützen. "Es hat ihn noch einmal gepackt", berichtet Keitel über Zusage des gebürtigen Ehrstädters und ehemaligen Trainer des SV Hilsbach und der SG Untergimpern.