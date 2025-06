Ehrlichkeit in heißen Saisonphase: Die Fairplay-Helden im Mai

Vielerorts ging es in den vergangenen Wochen um Aufstieg, Relegation oder den Klassenerhalt. Umso bemerkenswerter ist es, wenn Spieler*innen in solchen Momenten das Ergebnis hintenanstellen und stattdessen Haltung zeigen. Genau darum geht es bei BLEIB FAIR, der Fairplay-Kampagne des Württembergischen Fußballverbands. Sie rückt Menschen in den Mittelpunkt, die mit ihrem Verhalten auf dem Platz ein Zeichen setzen – für Respekt, Ehrlichkeit und sportliches Miteinander.

Ehrliche Aussage in der 95. Minute

In der 95. Minute des Derbys zwischen dem TV Neuler und dem TSV Hüttlingen in der Bezirksliga Ostwürttemberg am 11. Mai erhielt Neuler beim Stand von 3:3 einen Strafstoß nach einem vermeintlichen Foul im Strafraum an Marius Gentner. Ein Hüttlinger Verteidiger wies den Schiedsrichter in sachlichem Ton darauf hin, dass der gefoulte Spieler selbst eingeräumt habe, nicht berührt worden zu sein.