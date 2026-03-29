„Ehrliche Arbeit“: Pönitz untermauert Tabellenführung

Cedric Assmann (SVG Pönitz) sorgte mit dem letzten Treffer der Partie für die endgültige Entscheidung gegen Flintbek. – Foto: Ismail Yesilyurt

Am 24. Spieltag der Verbandsliga Ost hat der Spitzenreiter SVG Pönitz seine Ambitionen unterstrichen. Vor 50 Zuschauern setzten sich die Hausherren mit 3:1 (1:1) gegen den TSV Flintbek durch. Während Pönitz spielerisch dominierte, verkaufte sich der Tabellenneunte aus Flintbek trotz großer Personalsorgen teuer.

Pönitzer Dominanz trifft auf Flintbeker Abwehrbollwerk

Von Beginn an übernahm die SVG Pönitz das Kommando. Trainer Christian Born sah eine Mannschaft, die die Trainingsinhalte der Woche konsequent umsetzte: „Wir haben heute das zeigen können, was wir unter der Woche trainiert haben. Wir haben ein starkes Spiel mit und gegen den Ball geliefert.“

Belohnt wurde der Aufwand in der 32. Minute, als Jarne Schulz zur verdienten 1:0-Führung traf. Einen Querpass von Justin Toth an den zweiten Pfosten verwertete Schulz mit einem direkten Abschluss ins fast verwaiste Flintbeker Gehhäuse. Doch trotz der Überlegenheit haperte es an der Chancenverwertung – ein Umstand, der Born an der Seitenlinie sichtlich bewegte. „Was uns ein wenig zum Verzweifeln gebracht hat, war, dass die Chancen nicht genutzt wurden. Da kann man sich manchmal echt in den A…. beißen“, gab der Coach nach Abpfiff unumwunden zu. Effizienz und verpasste Gelegenheiten Der TSV Flintbek, der mit einem stark dezimierten Kader von nur 13 Spielern angereist war, konzentrierte sich unter Interims-Coach Marcel Naeve (in Vertretung für Matthias Liebal) primär auf die Defensive. So war der Ausgleich kurz vor der Pause natürlich ein kleiner Nackenschlag für die SVG. Einen Ball auf der rechten Seite von Nils Tietgen nahm Luca Sche mborski gut mit in seinen Lauf und vollstreckte aus 10 Metern ins kurze Eck zum 1:1.

Luca Schemborski (TSV Flintbek) nutzte mit viel Tempo seine Chance zum 1-1. – Foto: Ismail Yesilyurt