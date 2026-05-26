– Foto: SC Türkgücü Ulm

Der SC Türkgücü Ulm ist vorzeitig Meister der Bezirksliga Donau/Iller und steigt in die Landesliga auf. Zwei Spieltage vor Saisonende ist dem Team der Titel nicht mehr zu nehmen. Trainer Halil Korkmaz spricht über den überraschenden Erfolg, den großen Zusammenhalt und die Planungen für die Zukunft.

Der SC Türkgücü Ulm hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Donau/Iller gesichert. Nach 28 Spielen führt die Mannschaft die Tabelle mit 63 Punkten und einem Torverhältnis von 85:36 an. Verfolger SG Öpfingen liegt bei noch zwei ausstehenden Spieltagen mit 55 Punkten bereits uneinholbar zurück. Damit steht zugleich der Aufstieg des SC Türkgücü Ulm in die Landesliga fest.

Eine Mannschaft überrascht sich selbst

Dass die Saison in einem Titel enden würde, hatte bei den Ulmern zu Beginn kaum jemand erwartet. Trainer Halil Korkmaz sagt gegenüber FuPa: „Ehrlich gesagt am Anfang der Saison nicht, weil wir komplett neue Kader hatten. Tag für Tag, Training für Training hat man schon gemerkt, den Willen und das Potenzial von jedem einzelnen Spieler.“

Das ursprüngliche Ziel war deutlich bescheidener formuliert. „Saisonziel war der Klassenerhalt“, erklärt Halil Korkmaz. Umso größer fällt nun die Freude über eine Spielzeit aus, in der sich die Mannschaft Woche für Woche weiterentwickelte und schließlich an die Spitze setzte.

120 Prozent und großer Zusammenhalt

Für den Trainer gibt es klare Gründe für den Erfolg seiner Mannschaft. „Wille, Kameradschaft und Woche für Woche 120 Prozent Einsatz“, nennt Halil Korkmaz als entscheidende Faktoren auf dem Weg zur Meisterschaft.

Besonders der Teamgeist habe die Mannschaft getragen. „Dass wir ein Team sind, das ist unsere Stärke. Wir funktionieren miteinander“, sagt der Coach. Gerade diese Geschlossenheit machte den Unterschied in einer Saison, in der der Verein mit einem komplett neu zusammengestellten Kader antrat.

Die Feier folgt noch

Groß gefeiert wurde der Titelgewinn bislang noch nicht. „Nein, noch nicht, jetzt am Sonntag zuhause wird gefeiert“, sagt Halil Korkmaz nach dem feststehenden Titelgewinn.

Auch eine Abschlussfahrt ist bereits Thema innerhalb der Mannschaft. „Ja, die Jungs planen schon, ist aber noch geheim. Ich weiß es noch nicht“, erklärt der Trainer.

Planungen für die Landesliga laufen

Der Aufstieg in die Landesliga wird vom Verein wahrgenommen. „Ja“, stellt Halil Korkmaz klar. Gleichzeitig laufen bereits die Planungen für die kommende Saison. „Wir haben schon leider Abgänge, wir haben schon fünf Zusagen und mit drei Spielern führen wir Gespräche“, berichtet der Trainer über die aktuelle Kadersituation.

Für die neue Saison in der Landesliga formuliert der Meistercoach bereits ein Ziel: „Ein einstelliger Tabellenplatz wäre super.“