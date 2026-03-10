Ehringshausen/Dillheim gegen Amedspor Wetzlar: Urteil ist da Teaser KOL WEST: +++ Die Kreisoberliga-Partie war im November abgebrochen worden und hat danach reichlich Staub aufgewirbelt. Nun liegt für die Fußballer das Urteil des Kreissportgerichts vor +++ von Redaktion · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser

Nach dem Abbruch der Fußball-Kreisoberliga-Partie zwischen der SG Ehringshausen/Dillheim und dem FC Amedspor Wetzlar liegt ein Urteil des Kreissportgerichts Wetzlar vor. © Konrad Steinhaus

Wetzlar. Auf dieses Urteil haben der Fußballkreis Wetzlar und die Kreisoberliga West mit Spannung gewartet: Nach dem Spielabbruch zwischen der SG Ehringshausen/Dillheim und dem FC Amedspor Wetzlar am 9. November 2025 tagte am vergangenen Freitag im Wetzlarer Blankenfeld das Sportgericht unter Vorsitz von Julian Stroh zum Fall – mit einem nach der Vorgeschichte durchaus überraschenden Ergebnis.