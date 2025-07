Ehrgeizige Ziele des FSV Zotzenbach

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Anspruch und Wirklichkeit: 54 Punkte, 86:52 Tore, Tabellenplatz drei: Das Ergebnis des FSV liest sich am Ende durchaus ordentlich. Dass es am Ende nicht zu mehr reichte, lag an einzelnen Spielen vor der Winterpause. Vor allem das 0:3 in Bürstadt Anfang November sowie das 1:1 gegen Fürth in der Woche darauf sei eine vertane Chance gewesen.